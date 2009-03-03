BOTAŞ Genel Müdürü Saltuk Düzyol, 1990'lı yıllarda öldürülen bazı kişilerin, Silopi'de bulunan BOTAŞ'ın asit kuyularına atıldığı şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "BOTAŞ'ın asit kuyusu yok. Ayrıca BOTAŞ'ın arazisi içinde bu tür faaliyetlerde bulunulması söz konusu olamaz" dedi.



Düzyol, yaptığı açıklamada, BOTAŞ olarak bugüne kadar bu konuyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmak istemediklerini, ancak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.



Basında çok çeşitli haberler yer aldığını anlatan Düzyol, yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermemek için şimdiye kadar herhangi bir yorumda bulunmadıklarını belirtti.



BOTAŞ'ın asit kuyusu olmadığını vurgulayan Düzyol, "Ne proses amaçlı ne de başka amaçlı herhangi bir kuyumuz yok. BOTAŞ'ın arazisi içinde bu tür faaliyetlerde bulunulması da zaten söz konusu olamaz. Olmayan asit kuyuları üzerinden spekülasyonlar yapılmaya devam ediliyor maalesef" diye konuştu.



‘BOTAŞ'ın su kuyusu dışında kuyusu yok’



Bir kamu kuruluşu olmaları nedeniyle bu konuda basının daha fazla özen göstermesi gerektiğine inandıklarını ifade eden Düzyol, konunun tamamen dışında olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Açıklamalar yapılırken özellikle BOTAŞ adının bu tür olaylarla ilişkilendirilmemesini arzu ediyoruz. Bu konuda da basınımıza önemli görevler düştüğüne inanıyoruz. BOTAŞ'ın sulama amaçlı kullanılan su kuyuları dışında bir kuyusu yok. Biz Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı gibi arama ve üretim faaliyetleri yapan bir kuruluş değiliz. Tamamen doğal gaz ve petrol taşımacılığı, depolaması ve ticareti konularında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu tür kuyulara zaten ihtiyacımız da yok."



Savcılığa intikal etmiş olması nedeniyle konuya ilişkin yorum yapmanın doğru olmayacağını belirten Düzyol, "Basından takip ettiğimiz kadarıyla iddialara ilişkin 'BOTAŞ kuyuları açılsın' şeklinde bir logo bile yaptırılmış. Bu logo'da BOTAŞ'ın adının kullanılması bizleri son derece rahatsız etmiştir. BOTAŞ'ın sahip olmadığı kuyular nasıl açılacak çok merak ediyorum doğrusu" dedi.



Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı, 1990'lı yıllarda öldürülen bazı kişilerin Silopi'deki BOTAŞ kuyularına atıldığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatmış, soruşturma kapsamında, kuyuların açılması kararlaştırılmıştı.



(AA)

