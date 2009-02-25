BOTAŞ tahkim davasını kazandı, İran gazı ucuzluyor

BOTAŞ, doğalgaz fiyat revizyonu yapılması ve gazın kalitesinden kaynaklanan zararın tazmini için İran'a karşı açtığı tahkim davasını kazanarak alınacak doğalgazda ciddi oranda indirim elde etti.



Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin (BOTAŞ), doğal gazda fiyat revizyonunda çözümsüzlük ile belirlenen kalitenin altında gaz verilmesi gibi gerekçelerle İran'a açtığı tahkim davasını kazandı.



İsviçre'de Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Kurulunda (ICC) görülen dava, BOTAŞ lehine sonuçlandı. Türkiye'nin davaya dönük taleplerinin birçoğunun kabul edildiği, mahkeme sonucunda doğalgazın fiyatında ciddi oranda bir indirim olacağı öğrenildi.



BOTAŞ, İran'da alınan gaz akışında sürekliliğin sağlanamaması, anlaşmada belirlenen kalitenin altında doğal gaz arzı ve doğal gaz fiyatında revizyon görüşmelerine ilişkin sorunlar gibi gerekçelerle, 2004 yılında tahkim sürecini başlatmıştı.



Türkiye, ikinci büyük doğalgaz tedarikçisi İran ile doğalgaz fiyatının gözden geçirilerek diğer ülkelere yakın bir fiyata çekilmesi konusunda uzun süredir devam eden müzakerelerin ardından sorunun çözümü için tahkime gitmişti.



Botaş, bu çerçevede 2004 yılı ortasından geçerli olmak üzere İran'ın tazminat ödemesini istiyordu.



Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’ndan bir yetkili, Türkiye'nin tezlerinde ne kadar haklı olduğunun mahkeme kararıyla ortaya çıktığını ve bunun son derece önemli bir gelişme olduğunun altını çizerek, "İndirim 2004 yılından itibaren geçerli olacak. Ancak kazanılan tazminata ilişkin bir rakamı şu aşamada vermek doğru olmaz. Tek söylenecek, önemli miktarda bir tazminat kazanıldı" şeklinde konuştu.



Aynı yetkili, bu aşamadan sonra, kararın iki ülkenin yargı organları tarafından onaylanması aşamasının gündeme geleceğini vurgulayarak, "Türkiye ve İran, enerji alanında önemli işleri beraber yürütüyor. Mevcut ve halen üzerinde çalışılan projeler bu karardan etkilenmez" dedi.

İran'dan gaz akışında soğuk kış şartlarında meydana gelen aksaklıklar nedeniyle Türkiye ciddi sıkıntı çekiyordu.

