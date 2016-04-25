Diyarbakır'da BOTAŞ petrol hattında 220 tonluk mazot hırsızlığı!

Diyarbakır'da BOTAŞ hattına harici kelepçe takılarak yapılan mazot hırsızlığı güvenlik birimlerina harekete geçirdi. Polis, 2015 yılından itibaren hat boyunca 159 ton, 2016 yılının ilk çeyreğinde de 78.5 ton mazot çalındığını tespit etti.

Habertürk’ten Mehmet Kayahan’ın haberine göre, Diyarbakır merkez Bağlar ile Bismil ilçelerinden geçen BOTAŞ petrol boru hattında ham mazot hırsızlığı arttı. Mazot hırsızları gece karanlığında, daha önce keşif yaptıkları alana giderek BOTAŞ hattına harici bir kelepçe takarak hırsızlık yaptığı belirlendi.

20 kişi suçüstü yakalandı

Boru hattından 2016 yılının ilk çeyreğinde 78.5 ton mazot çalındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan 17 operasyon ve arama çalışmalarında 20 kişi suçüstü yakalandı. Hattan 2015 boyunca çalınan ham mazot miktarı 159 tondu.