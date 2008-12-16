BOTAŞ kuyularında asitle yakılan ceset aranacak

'BOTAŞ'ın altındaki cesetler çıkarılsın'

Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı, Botaş'taki kuyuların açılmasına karar verdi.Şırnak Barosu'nun, Tuncay Güney'in JİTEM tarafından 1990'lı yıllarda öldürülen pek çok kişinin asitle yakıldıktan sonra Silopi'de bulunan BOTAŞ Tesisleri'ne ve Cizre-Silopi güzergâhındaki bazı noktalara açılan kuyulara gömüldüğü yönündeki bilgilere ilişkin suç duyurusunu dikkate alan Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı, kuyuların açılması yönünde karar verdi.Şırnak Barosu Başkanı Nuşirevan Elçi, 'Karakutu: Ergenekon'un Karanlık ismi Tuncay Güney' isimli kitapta, Silopi ilçe idari sınırları içinde yer alan BOTAŞ Askeri Tesisleri'nde JİTEM tarafından 1990'lı yıllarda öldürülen pek çok kişinin asitle yakıldıktan sonra gömüldüğü yönündeki iddialar ardından Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı'na bu konunun incelenmesi için suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, dilekçelerini dikkate alarak kuyuların yerlerini tespit edilmesi durumunda yakın bir zamanda kuyuların açılması için harekete geçeceklerini aktaran Baro Başkanı Elçi, "Bu durum bizi umutlandırdı. Türkiye'de aydınlık bir geleceği yakalayabilmesi için geçmişi ile hesaplaşması lazım. Hukuk dışı uygulamalar varsa yargı karşısına çıkıp hesap vermesi gerekiyor. Bu faili meçhullerin aileleri, yakınlarının 15-20 yıldır ölüp ölmediğini tam olarak bilmiyor. Bu durum insanlara acı çektiriyor en azından bu konu aydınlanırsa bu insanlarda yakınlarından ümidini kesmiş olacak. Türkiye'nin aydınlık geleceği için bu çalışmalar mutlaka olması gerekir. Özellikle Ergenekon soruşturmasını bu anlamda önemli bir milat olarak görüyorum." diye konuştu.Elçi, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aldığı karar doğrultusunda asit kuyularının açılabilmesi için vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.Kuyuların açılması için önce yerlerinin tespit edilmesi gerektiğini vurgulayan Elçi, asit kuyuları ile ilgili bilgi sahibi olan mağdur aileler ve tanıklarının Cumhuriyet Başsavcılığı'na ya da Şırnak Barosu'na başvurmasını istedi.