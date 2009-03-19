Botaş kuyuları yeniden kazılıyor

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Botaş kuyularında kazılara yeniden başlandı. Kuyularda daha önce yapılan kazılarda kemik ve giysi parçaları bulunmuştu.



Şırnak’ın Silopi İlçesi'ndeki Botaş Pompa İstasyonu'nda Ergenekon soruşturmasını yürüten savcıların talepleri doğrultusunda 9 Mart'ta yapılan kazılardan sonra bu sabahtan itibaren kazı çalışmaları yeniden başlatıldı. Kazılar, 1990'lı yıllarda kaybolanların öldürüldükten sonra atıldığı iddia edilen kuyularda ve belirli noktalarda yapılıyor. Kazılara Silopi Cumhuriyet Başsavcısı Atilla Öztürk ve Şırnak Barosundan bazı avukatlar da katıldı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, önceki kazıların kayıp yakınlarının Şırnak Barosu aracılığı ile Silopi Cumhiriyet Başsavcılığı'na yaptıkları başvuru ve Diyarbakır'daki özel yetkili Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı ile gerçekleştiğini ancak, bugünkü kazıların kendileri ile bir ilgisi bulunmadığını, direk Ergenekon soruşturmasını yürüten İstanbul'daki savcıların talimatı ile gerçekleşmiş olabileceğini söyledi.



Daha önce kayıp yakınlarının başvurusu üzerine Diyarbakır Özel yetkili Ağır Ceza Mahkemesi'nin talimatı ile 9 Mart'ta yapılan ve 4 gün süren kazılarda, 2'si bir insanın kafatasına ait kemik parçası olmak üzere çok sayıda kemik, bere, yanık elbise, domuz bağı haline düğümlenmiş ip, bir tutam saç bulunarak İstanbul Adli Tıp'a gönderilmişti.



