“BOTAŞ’ın Rönesans adlı şirkete fazladan 5 milyon TL ödediği” iddiası yanıtsız

Tam dört yıl önce 3,3 milyar TL kârla Varlık Fonu’na devredilen, 2019’da ise 5,6 milyar TL’lik zarar açıklayan Boru Hatları ile Petrol Taşımacılığı A.Ş.’nin (BOTAŞ) “Rönesans’a fazladan 5 milyon TL ödediği” iddiasına ilişkin sorular yanıtsız bırakıldı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, TBMM KİT Komisyonu’nda, BOTAŞ’ın 2017 ve 2018 bilançosu görüşüldü. BOTAŞ’ın tartışmalı ihaleleri de komisyonun gündemine getirildi. İdarenin Aralık 2016’da pazarlık yöntemiyle gerçekleştirdiği ihale kapsamında yapılan işlerde yüklenici firmanın iş artışına gittiği, BOTAŞ’ın, “fiyat farkı hesabı” hazırlamadan firmaya fazladan 5,3 milyon TL ödediği öne sürüldü.

Sayıştay raporundan: Yüklenici firma BOTAŞ’tan, “iş artışı fiyat farkı olarak 5,3 milyon TL” talep etmiş

AKP iktidarı döneminde, “Saray’ın müteahhitleri” olarak anılan Cengiz, Kolin, Limak ve Kalyon ile birlikte kamudan en fazla ihale alan şirketler arasında yer alan Rönesans’ın üstlendiği işte, Sayıştay raporlarına konu edilen bazı tartışmalı uygulamalara imza atıldı. Projede iş artışı olduğu, yüklenici firmanın BOTAŞ’tan, “iş artışı fiyat farkı olarak 5,3 milyon TL” talep ettiği öğrenildi.

Sayıştay, “Ödeme yapmayın” diye uyarmıştı

Sayıştay denetçileri, BOTAŞ bünyesinde fiyat farkı hesabının hazırlanmadığını belirterek idareyi, “Bu farkı ödemeyin” diye uyardı.

“Ödeme yapıldı mı?” sorusu yanıtsız

Komisyonda söz alan CHP Milletvekili Atilla Sertel, Sayıştay’ın, “Marmara Ereğlisi LNG Terminali Send-Out Kapasitesinin Artırılması” ihalesine yönelik tespitini anımsatarak, “Uyarıya rağmen bu ödemeyi yaptınız mı?” diye sordu. Soruyu not alan BOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Özcan ise soruyu yanıtlamayarak sürece açıklık getirmedi.