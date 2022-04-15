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Ekonomi

BOTAŞ'ın 10 aylık bütçe yükü 126 milyar TL'yi aştı

Mart ayında BOTAŞ’a 1,7 milyar TL cari transfer yapıldı

15 Nisan 2022 16:35

Merkezi yönetim bütçe verileri martta 69 milyar liralık açık verildiğini gösterdi. Bütçe açığında BOTAŞ'a aktarılan kaynakların önemli etkisi oldu. Enerji fiyatlarındaki artışla birlikte merkezi yönetim bütçesinde BOTAŞ kaynaklı açık giderek artıyor.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre mart ayında BOTAŞ’a 1,7 milyar TL cari transfer yapılırken, 37,8 milyar TL borç verildi. Bu dönemde bütçe giderinin yüzde 18’i BOTAŞ’a harcandı.

Böylelikle BOTAŞ bütçeden son 10 ayda ayrılan tutar 126,7 milyar TL oldu.

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