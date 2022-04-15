BOTAŞ'ın 10 aylık bütçe yükü 126 milyar TL'yi aştı

Merkezi yönetim bütçe verileri martta 69 milyar liralık açık verildiğini gösterdi. Bütçe açığında BOTAŞ'a aktarılan kaynakların önemli etkisi oldu. Enerji fiyatlarındaki artışla birlikte merkezi yönetim bütçesinde BOTAŞ kaynaklı açık giderek artıyor.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre mart ayında BOTAŞ’a 1,7 milyar TL cari transfer yapılırken, 37,8 milyar TL borç verildi. Bu dönemde bütçe giderinin yüzde 18’i BOTAŞ’a harcandı.

Böylelikle BOTAŞ bütçeden son 10 ayda ayrılan tutar 126,7 milyar TL oldu.

TIKLAYIN: Merkezi Yönetim bütçesi şubatta 68,9 milyar lira açık verdi