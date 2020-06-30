BOTAŞ'tan sanayiye gazda yüzde 10 indirim

BOTAŞ’ın, 1 Temmuz gaz satış fiyatları belli oldu. Sanayi ve doğalgazla çalışan santrallere indirim yapıldı.

Sanayi fiyatı, her bin metreküp için vergiler hariç bin 550 TL’den bin 400 TL’ye çekildi, yüzde 10 dolayında indirim yapıldı. Elektrik üretimi amaçlı tüketimde de bin 600 TL’den bin 400 TL’ye düşürüldü.

Yüzde 12.5’lik indirim söz konusu oldu. Konutta, sabit tutuldu.

Yeni tarife, yarın uygulamaya girecek.

Albayrak'tan açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sanayide kullanılan doğalgaza getirilen indirimle ilgili açıklamada bulundu.

Twitter'da Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamasını retweet eden Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi döneminde desteklerle koruduğumuz sanayimizin ve ekonomimizin hızlı toparlanmasına katkı sağlayacak bu indirimin hayırlı olmasını diliyorum. Ekonomideki her olumlu gelişmeyi insanımıza yansıtmaya, üretim ve istihdamı artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."