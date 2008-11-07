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Ekonomi

Botaş Genel Müdürü tüketicilere 'sabır' tavsiye etti

Botaş Genel Müdürü Saltuk Düzyol, doğalgazın yapılan en son fiyat artışına rağmen, hala en ucuz yakıt olduğunu belirterek, "Kömüre dönmenin bir hata olacağı

07 Kasım 2008 02:00

Botaş Genel Müdürü Saltuk Düzyol, doğalgazın yapılan en son fiyat artışına rağmen, hala en ucuz yakıt olduğunu belirterek, "Kömüre dönmenin bir hata olacağını düşünüyorum" dedi.

Düzyol, TBMM'de basın mensuplarının son doğalgaz zammına ilişkin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin EGO'nun Botaş'a olan borçlarına dönük sorusu üzerine Düzyol, konuyla ilgili çıkarılmış bir yasa olduğunu, EGO'nun Botaş'a olan ana para borcunun sabitlendiğini ve faizlerin de silindiğini hatırlattı.

Şu anda EGO'nun doğalgaz bölümünün, özelleştirme ihalesi sonrasında devir sürecinin gerçekleşmesini beklediklerini belirten Düzyol, devir bedeli ödenmediği için EGO'nun, şu an için kendilerine ödeme yapma yükümlülüğü olmadığını, devir işlemi gerçekleşir gerçekleşmez yine kanunda belirlenen çerçeve dahilinde ödemenin yapılacağını söyledi.

Zamdan sonra kendilerine dönük eleştirilerin de olduğunun hatırlatılması üzerine Düzyol, bunu normal karşıladığını, kendisinin de bir tüketici olduğunu ve bu tip fiyat artışlarının hiç bir zaman tüketiciler tarafından hoş karşılanmadığını ifade etti.

"Ama ben, tüketicileri sabırlı olmaya davet ediyorum, bir iki aylık bir maliyet artışını göğüslemelerini ve sabırlı olmalarını tavsiye ediyorum" diyen Düzyol, doğalgazın bu fiyat artışına rağmen de hali hazırda en ucuz yakıt olduğunu, LPG'den yüzde 157, motorinden yüzde 109, kalorifer yakıtından yüzde 47 oranında daha ucuz satıldığını, kömüre dönmenin kendilerine göre bir hata olacağını kaydetti.

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