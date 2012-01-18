-BOTAŞ Genel Müdürü Şenel: ''Vatandaşımız rahat olsun'' ANKARA (A.A) - 17.01.2012 - -BOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Fazıl Şenel, Marmara ve Ege Bölgesi için ikincil yakıta geçme ilanına ilişkin haberlerin kısmen doğru ama eksik, yanlı ve yanlış olduğunu belirterek, ''Vatandaşımızın rahat olması lazım. 'Evsel tüketici' dediğimiz vatandaşımız ile sanayicimizin sıkıntı duyabileceği bir durum yok'' dedi. Şenel, bazı basın yayın organlarında BOTAŞ'ın ''zor gün'' ilan ettiğine dair haberlerin yer alması üzerine AA muhabirine açıklama yaptı. Şenel, ''Marmara ve Ege Bölgesi'nde ikincil yakıta geçme ilanı ettiğimiz söyleniyor, bu kısmen doğru ama eksik, yanlı ve yanlış bir haber. Vatandaşımızın rahat olması lazım. 'Evsel tüketici' dediğimiz vatandaşımız ile sanayicimizin sıkıntı duyabileceği bir durum yok, onların gazlarının kesilmesi söz konusu değil. Vatandaşımız rahat etsin'' diye konuştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında ilgili tüm birimlerin yetkilileriyle yaptıkları toplantıda ''zor gün'' kararını aldıklarına dikkati çeken Şenel, ilan edilen söz konusu kararın mevzuata uygun, mutat bir uygulama olduğuna dikkati çekti. Şenel, elektrik üretiminin büyük çoğunluğun doğalgazdan yapıldığını belirterek, şunları söyledi: ''Son günlerde elektrik tüketimi çok artmış, böyle olunca da doğalgaza daha fazla yüklenme meydana gelmiş. Bu, bizim planlarımızın, hesaplarımızın üzerinde olmuş. Doğalgaz boru hatlarında basınç düşümleri yaşandı. Bu basınç düşümleri elektrik üretim tesislerini veya dağıtım şirketini engellemesin, ileride sıkıntı olmasın diye tedbir almak istedik. İkincil yakıt ile elektrik ürütebilen bazı firmalarımız var. Bu firmalar belli bir süreliğine, 3-4 günlük bir süre içerisinde ikincil yakıt dediğimiz mazotlu fuel-oil ile elektrik üretebiliyorlar.'' Elektrik üretiminde sıkıntıya yol açmayacak şekilde hareket ettiklerini vurgulayan Şenel, şunları kaydetti: ''Elektronik Bülten Tablosuna göre 'zor gün' ilan etmemiz gerekiyor. Bu, halka açık bir tablo değil. Elektrikleri ikincil yakıtla üretebilecek firmalar ikincil yakıta geçtiler. Marmara'da, Ege'de evde kullanan sanayide kullanan müşterilerimizin alternatif yakıta geçmeleri söz konusu değil, içleri rahat olsun. Kesinlikle kesinti, kısıntı söz konusu değil. Zor gün kararı sadece bizim kesintili müşterilerimiz ile ilgili. Elektrik üreten firmalar bunlar. 3 veya 4 gün süreyle bir kısmına yüzde 50 kesinti uyguladık. Bir kısmına ikincil yakıta geçin diye bilgi verdik. Bunları yapabilmek için zor gün ilan etmemiz gerekiyordu. Bu karardan dolayı elektrik kesintisi olmayacak.'' Söz konusu tedbirlerin alınmaması durumunda kontrolsüz elektrik kesintilerinin yaşanabileceğini vurgulayan Şenel, ''Ne zaman, nerede, hangi elektrik üretim tesisinin devreden çıkacağını bilemeyecektik. Biz bunun önüne geçmek amacıyla, normal vatandaşımızın ve sanayicimizin sıkıntıya girmesini önlemek için bu tedbiri aldık. Zor günün vatandaşla bir alakası yok'' diye konuştu.