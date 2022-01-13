BOTAŞ Genel Müdürü'nden kademeli doğal gaz açıklaması

Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürü Burhan Özcan, kademeli doğal gaz tarifesiyle verimliliği artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu uygulama ile elde etmeyi düşündüğümüz tasarruf yıllık 2,5 milyar metreküp doğal gaz" dedi.

BOTAŞ 4. Sürdürülebilir Enerji Zirvesi'nde konuşan Özcan, sürdürülebilirliğin tüm dünyada son yılların en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu söyledi.

Özcan, kademeli doğal gaz tarifesi uygulamasının arkasında verimliliği artırmayı hedefleyen bir felsefe olduğunu belirterek, "Bu uygulama ile elde etmeyi düşündüğümüz tasarruf yıllık 2,5 milyar metreküp doğal gaz. Bu, cari dengeye yapacağı pozitif katkının yanı sıra 5 milyon ton karbon salımını ortadan kaldıracak" ifadelerini kullandı.

Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) Genel Başkanı Ali İhsan Sılkım, kamu ve hane halkında enerji verimliliği konusunda bilgi bilinç düzeyini ölçmek ve davranışa dönüşme durumunu ortaya koymak amacıyla projeler düzenlediklerini dile getirerek, "Elektrik dağıtım sektörüyle bu çalışmalar yapıldı. Doğal gaz dağıtım sektörüyle de HASAT projesine başlamayı planlıyoruz." dedi.