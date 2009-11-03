BOTAŞ doğalgaza yüzde 70 zam istiyor

Enerji Bakanı Taner Yıldız, doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacağını açıkladı ancak yeni yıl için fahiş zamlar gündemde.

Döviz ve ham petrol maliyetleri doğrultusunda bir çalışma yapan BOTAŞ’ın gaz fiyatlarını Şubat 2010’da yüzde 50 artırabileceği öğrenildi. Hatta bu oranın yüzde 70’e çıkabileceği de belirtiliyor. Doğalgaz fiyatlarındaki nihai artışı, Azerbaycan ile yürütülen fiyat görüşmeleri belirleyecek.

Enerji yönetiminin, görüşmelerde önemli bir avantaj sağlaması halinde zammın yüzde 50’nin altında da kalabileceği ifade ediliyor.

Geçtiğimiz yıl petrol fiyatlarının 150 dolara dayanmasının ardından doğalgaza toplam yüzde 74 zam yapılmıştı. Ancak fiyatların gerilemesiyle birlikte Şubat ve Mayıs aylarında yüzde 40 indirime gidilmişti. Doğalgaza Aralık ayında da zam öngörülmüyor.



Beş zam, iki indirim



Doğalgaza bu yıl beş kez zam, iki kez de indirim yapıldı. Doğalgaz fiyatları Ocak ve Haziran'da yüzde 7.4, Ağustos'ta yüzde 16.88, Ekim'de yüzde 4.55 ve Kasım'da yüzde 22.5 arttı. Şubat'ta yüzde 17, Mayıs'ta ise yüzde 25'lik indirime gidildi.