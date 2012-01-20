T24 LogoT24 Logo
Spor

BOTAŞ çeyrek finale yükseldi ADANA (A.A)

20 Ocak 2012 01:34

-BOTAŞ çeyrek finale yükseldi ADANA (A.A) - 19.01.2012 - Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 8'li final rövanş maçında BOTAŞ Spor, Fransa'nın USO Mondeville takımını 82-67 yendi. İlk maçı 11 sayıyla Fransa'da kaybeden BOTAŞ Spor kendisine lazım olan 12 sayılık farkı sağlayarak çeyrek finale yükselmeyi başardı. BOTAŞ Sporlu oyuncular karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşarken, çok sayıda taraftar Türk bayraklarıyla salona gelerek takımlarına destek oldu. Salon: Menderes  Hakemler: Elena Chernova xxx, Borislav Peltekov xxx, Aleksander Pavlov xx BOTAŞ Spor: Nilay xxx 9, Paris xxx 21, Kress xx 5, Chaney xxx 17, Wright xxx 19, Naile xx, Burcu x, Kuin xx 11 USO Mondeville: Tanqueray x 8, Minte x 6, Sharp xxx 10, Kamba xx 9, Coulibaly xxx 14, Gandega x 4, Paugaite xxx 12, Zohnova x 4 1. periyot: 22-23 Devre: 46-32 (BOTAŞ Spor lehine) 3. periyot: 61-50 Beş faulle çıkan: 39.49 Kamba (USO Mondeville) 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24