-BOTAŞ çeyrek finale yükseldi ADANA (A.A) - 19.01.2012 - Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 8'li final rövanş maçında BOTAŞ Spor, Fransa'nın USO Mondeville takımını 82-67 yendi. İlk maçı 11 sayıyla Fransa'da kaybeden BOTAŞ Spor kendisine lazım olan 12 sayılık farkı sağlayarak çeyrek finale yükselmeyi başardı. BOTAŞ Sporlu oyuncular karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşarken, çok sayıda taraftar Türk bayraklarıyla salona gelerek takımlarına destek oldu. Salon: Menderes Hakemler: Elena Chernova xxx, Borislav Peltekov xxx, Aleksander Pavlov xx BOTAŞ Spor: Nilay xxx 9, Paris xxx 21, Kress xx 5, Chaney xxx 17, Wright xxx 19, Naile xx, Burcu x, Kuin xx 11 USO Mondeville: Tanqueray x 8, Minte x 6, Sharp xxx 10, Kamba xx 9, Coulibaly xxx 14, Gandega x 4, Paugaite xxx 12, Zohnova x 4 1. periyot: 22-23 Devre: 46-32 (BOTAŞ Spor lehine) 3. periyot: 61-50 Beş faulle çıkan: 39.49 Kamba (USO Mondeville)