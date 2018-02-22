Botaş - Çukurova Basketbol maçının ardından

Botaş Başantrenörü Uğuz: \"30 yıldır ilk kez bu kadar ilgi görüyorum\"

Çukurova Basketbol Başantrenörü Yıldızoğlu: \"Kalan maçlar için önümüze bakacağız\"

Mehmet Ali DİNLER/MARDİN, (DHA)

PTT Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası karşılaşmasında Botaş, Çukurova Basketbol\'u 77-70 yenerek yarı finale yükseldi. İki takımın başantrenörleri karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuştu.

Mardin\'de gördükleri ilgiden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Botaş Başantrenörü Aydın Uğuz, \"Mardin\'de herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. 30 yıldır ilk kez bu kadar ilgi görüyorum. Kadın basketbolu adına bu büyük mutluluk. Ligde de iki kez kazanmıştık. Ancak rakibimizin çok kaliteli bir takımı ve antrenörleri var. Seyirciler için de iyi basketbol oldu. Daha sakin kalmayı becerdik. Yeni takım olmamıza rağmen kazanmayı başardık. Bizim sloganımız \'Anı yaşa\'. O anı yaşıyoruz. Kazanırsak seviniyoruz, kaybedersek de üzülüyoruz. Ama yaptığımız işten keyif alıyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi ile yarı finalde karşılaşacağız. Rakibimiz ligin en iyi kadrosu. Biz en iyi şekilde oynarsak maç farklı olacaktır. Sonuç için ise bir şey diyemem. Chelsea Gray bu karşılaşmada çok sorumluluk aldı. Değişik işler de yapıyor ama onu da kabullenmek lazım. O topu atma desek oyun tarzı değişecek. Bazı şeylerde onun inisiyatif kullanmak hakkı var. Bugün kritik sayılar buldu. Ona da teşekkür ediyorum\" dedi.

Botaş basketbolcusu Kübra Erat da, iyi bir mücadele sonucu kazandıkları için sevinçli olduğunu belirterek, \"İyi mücadele verdik. Bunu sürdüreceğiz. Zorlu maçlar oynuyoruz. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum\" dedi.

\"BOTAŞ İLE OYNADIĞIMIZ 2\'İNCİ MAÇI DA KAYBETTİK\"

Çukurova Basketbol Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu da, Botaş ile oynadıkları ikinci maçı da kaybettiklerini belirterek, \"Yakın zamanda Botaş ile oynadığımız ikinci maçtı. Kaybettiğimiz maçın çok benzeri şekilde yenildik. 10 gün oynadığımız maçta da kritik yerlerde üç sayılık basketlere izin verdik. Chelşase Gary\'in de basketbolunu engelleyemedik. Çalıştığınız yerlerden puan kazanamayınca maçı da kazanamıyorsunuz. Kolay bir turnike kaçırdık ve maçı kaybettik. Oyuncularımın mücadelesinden memnunum. Ama maçı kazanmak için 40 dakika mücadele etmemiz lazım. Biz de artık kalan maçlar için önümüze bakacağız\" diye konuştu.

Çukurova Basketbol oyuncusu Gamze Zeren, maç sonrasında yaptığı basın toplantısında, iyi hazırlanmalarına rağmen maçı kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi.

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