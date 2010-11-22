-BOSWORTH: YENİ BİR PROVOKASYON ANCAK KRİZ DEĞİL SEUL/SANTA CRUZ (A.A) - 22.11.2010 - ABD'nin Kuzey Kore nükleer sorunuyla ilgili temsilcisi Stephen Bosworth, Kuzey Kore'nin 2 bin santrifüje sahip olduğu iddiasının yeni bir provokasyon olduğunu ancak kriz bulunmadığını belirtti. Güney Kore'nin Yonhap ajansının haberine göre, bölge turu kapsamında geldiği Seul'da Güney Kore Dışişleri Bakanı Kim Sung-Hwan'la görüşen Bosworth, ''Bu bir dizi yeni provokasyon ancak bir kriz değil'' dedi. Bosworth, bu durumun kendilerini şaşırtmadığını, Kuzey Kore'nin bir süredir zenginleştirilmiş uranyum üretme isteğini izlediklerini ve araştırdıklarını, bunun birkaç yıl öncesine dayandığını bildirdi. Kuzey Kore'yle yeni temaslar kurma olasılığını tamamen göz ardı etmeyen Bosworth, Pyongyang'ın, nükleer programını bırakma konusunda açık kararlar almaya hazır olduğunu göstermesi gerektiğini kaydetti. ABD Savunma Bakanı Robert Gates de bu santrifüjlerin Kuzey Kore'ye daha çok nükleer silah üretmek için potansiyel sağladığı uyarısında bulundu. Gates, Amerika ülkeleri savunma bakanları zirvesi için geldiği Bolivya'da yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin uzun zamandır nükleer programı olduğunu ve bu ülkenin nükleer silah sahibi olduğunu düşündüğünü söyleyerek, Kuzey Kore'nin BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarını tanımadığını, silah ihraç etme çabalarını sürdürdüğünü, bu tesislerin kaygı verici olduğunu kaydetti. Kuzey Kore'nin nükleer enerji için ürettiğini söylediği ancak nükleer silah yapımına da basamak oluşturabilecek 2 bin santrifüje sahip olduğu ileri sürülmüştü. Bir süre önce Kuzey Kore'de bulunan Stanford Üniversitesinden nükleer uzman Siegfried Hecker ve diğer Amerikalı meslektaşı, Yongbyon nükleer tesisine götürülmüş, Kuzey Koreli uzmanlar burada 2 bin santrifüjün çalışır durumda olduğunu söylemişti. Hecker'in bu santrifüjlerin nükleer enerji yakıtı olan düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyum elde etmeye mi yaradığını, yoksa atom bombası yapımına elverişli düzeyde zenginleştirilmiş uranyum elde etmek için mi kurulduğunu belirleyebilecek kadar tesiste kalamadığı ifade edilmişti. Kuzey Koreli yetkililerin Hecker'e bunların yüzde 3,5 düzeyinde yani düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyum elde etmeyi sağladıklarını söylediği belirtilmişti. Uranyum zenginleştirme programının ileride nükleer silah programı yönünde kötüye kullanılabileceğinden endişe ediliyor. Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore ile nükleer görüşmelere yeniden başlayabileceğini, nükleer programını bırakabileceğini açıklamış ancak Washington ve Seul yönetimleri, Pyongyang yönetimini programı bırakacağına dair daha samimi davranmaya, bu konuda ciddi adımlar atmaya davet etmişti.