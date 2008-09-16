Boşuna mı stat yapıyoruz?



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki, sarı-kırmızılı taraftarların ilgisizliğinden dert yandı: "1 milyon nüfuslu şehirde maçlar 5 bin seyirciye oynanıyor. Yeni stadı boşuna mı yaptırıyoruz acaba?"



Kayserispor ve Kayseri Erciyesspor Onursal Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, UEFA Kupası 1. turunda Kayserispor'un Fransa'nın Paris Saint Germain (PSG) takımıyla yapacağı maçla ilgili, ''Seyircilerimizin Ramazan rehavetini bir kenara bırakıp, Paris Saint Germain maçında tribünleri doldurarak Kayserispor'a destek vermelerini arzuluyorum'' dedi.



Özhaseki, Kayserispor'un, tüm dünyanın tanıdığı bir takımla Kayseri'de oynayacağını anımsatarak, sarı-kırmızılı takım için kendisini dünyaya tanıtması açısından bunun önemli olduğunu söyledi.



Kayserispor'da yöneticilerle teknik direktör Tolunay Kafkas'ın başarılı, futbolcuların azimli olduğunu, yerel yöneticilerin takıma destek verdiğini ifade eden Özhaseki, ancak seyirciden yeterli ilgiyi göremediklerinden yakındı.



Takımda birçok futbolcunun sakat olmasına rağmen genç yeteneklerin ligin ilk 3 maçında ortaya koydukları performanslarının memnuniyet verici olduğuna işaret eden Özhaseki, ''Kayserispor, sakat futbolcularına rağmen ligin ilk 3 maçında Galatasaray ve Sivasspor ile berabere kalmış, Kocaelispor'u yenmiş bir takım, ancak bunlara rağmen bizi üzen bir konu var. O da tribünlerin boş olması. Bu ilgisizliği Ramazan rehavetine bağlıyorum. Seyircilerimizin Ramazan rehavetini bir kenara bırakıp, Paris Saint Germain maçında tribünleri doldurarak Kayserispor'a destek vermelerini arzuluyorum. Kayserili hemşehrilerimden maçlara gelerek destek vermelerini rica ediyorum. 1 milyon nüfuslu bir şehirde bu kadar güzel maçlar yapılırken 5 bin seyirciye mi oynamalıyız? 33 bin kişi kapasiteli Türkiye'nin en güzel stadını yaptırıyorum. Burasını boşuna mı yaptırıyoruz? Gelen giden olmayacaksa, bu stat boş kalacaksa biz niye yaptırıyoruz ki? Onlar ne zaman destek verirlerse karenin ayağı tamamlanmış olur. Bu iş, tribündeki seyirciyle güzeldir'' şeklinde konuştu.

