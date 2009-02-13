Bostron Celtics pes etmedi



Boston Celtics, üçüncü çeyrekte 15 sayı geri düştüğü maçta Dallas Mavericks'i deplasmanda 99-92'lik skorla mağlup etti. 31 sayısının 18'ini son periyotta atan Paul Pierce galibiyette önemli rol oynadı.



NBA'e All-Star hafta sonu öncesi oynanan 3 maçla devam edildi. Sezonun en çok galibiyet alan takımı Boston Celtics, geceyi Dallas deplasmanında geçirirken, galibiyete son çeyrekteki etkili oyunuyla ulaştı.



İlk yarısını 51-40 geride kapadığı maçın üçüncü çeyreğinde farkın 15 sayıya kadar çıkmasına engel olamayan son şampiyon, son 1,5 dakikada eşitliği sağlarken, salondan 99-92 galip ayrılmayı başardı.



Sezonun 44. galibiyetini alan Celtics'de Paul Pierce 31 sayıyla tamamladığı maçta son çeyrekteki 18 sayısıyla galibiyetin mimarı olurken, 5 ribaunt alıp, 3 de asist yaptı. Son 9 deplasmanından da galibiyet çıkaran Boston'da Ray Allen 20 sayı-3 ribaunt-2 asistle oynarken, Rajon Rondo da 19 sayı-15 ribaunt-14 asistle kariyerinin ikinci 'triple-double'ını yaptı.



Son 8 maçta bikinci yenilgisini alan ev sahibi Dallas Mavericks'de ise Alman yıldız Dirk Nowitzki'nin 37 sayı-8 ribauntluk performansı yeterli olmazken, erken faul problemine giren Josh Howard da 17 sayı-3 ribaunt-2 asistle oynadı.



