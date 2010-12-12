Boston'ın çaylağı Semih Erden

T24 - Semih Erden Boston Celtics adına sahaya ikinci kez ilk 5 çıkarken, aldığı 40:42 dakikalık süreyle de takımı adına en fazla oynayan isim olarak dikkat çekti. Semih Erden 4 blokla da sahada en çok blok yapan oyuncu unvanını aldı.

NBA'deki temsilcilerimizden Semih Erden, Boston Celtics formasıyla ikinci kez maça ilk 5'te çıktı. Boston Celtics'in Charlotte Bobcats'i 93-62'lik skorla yendiği karşılaşmada Semih Erden 40:42'lik süreyle takımının sahada en uzun kalan basketbolcusu oldu. Semih Erden nu süre içerisinde 10 sayı ve 7 ribaundluk performans sergilerken 4 blok yaptı. 4 blok yapan Semih alanında sahanın en iyisiydi.

Semih Erden'in 10 sayıyla oynadığı karşılaşmada Ray Allen ve Glen Davis 16'şar sayı kaydederek sahanın en skorer oyuncuları oldular. Bu iki isme ise Kevin Garnett 13 sayı, 11 ribaund ile eşlik etti. Shaquille O'neal ise sakatlığından dolayı bu maçta forma giyemedi.

Üstüste 10. kez galip gelen Boston Celtics'in rakibi Bobcats'te ise Nazr Mohamed 14 sayıyla takımının en etkili ismiydi.



