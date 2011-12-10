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Dünya

Boston'da 47 gösterici tutuklandı BOSTON (A.A)

10 Aralık 2011 22:48

-Boston'da 47 gösterici tutuklandı BOSTON (A.A) - 10.12.2011 - ABD'de polis, gelir dağılımı eşitsizliğini, Wall Street'i ve bankaları protesto eden göstericiler tarafından Boston'un merkezine kurulan çadır kenti boşalttı, 47 kişiyi de tutukladı.   Yüzden fazla polis, gün doğumundan önce henüz göstericiler çadırlarında uyurken kampı bastı.  Merkez Bankası binası ile Boston'un tren garı yakınlarındaki kamp, herhangi bir olay yaşanmadan boşaltıldı. Kol kola girip oturan göstericiler, polise direniş göstermedi.  Polis, 14'ü kadın 47 göstericiyi yasalara muhalefet ettikleri gerekçesiyle tutukladı.

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