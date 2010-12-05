-BOSTON'DA TÜRK KISA FİLM VE BELGESEL YARIŞMASI NEW YORK/BOSTON (A.A) - 04.12.2010 - ABD'de 15. Boston Türk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen geleneksel belgesel ve kısa film yarışması başladı. Festival Direktörü Erkut Gömülü tarafından verilen bilgiye göre, Boston Phoenix gazetesinin haftanın en iyi etkinlikleri arasında gösterdiği belgesel ve kısa film yarışması, Boston Güzel Sanatlar Müzesinin Remis sinema salonunda altı kısa filmin gösterimiyle başladı. Yarışma jürisinde Harvard Film Arşivi Direktörü Haden Guest, Boston Phoenix gazetesinin film eleştirmeni Peter Keough, Boston Güzel Sanatlar Müzesi Film Programı Küratörü Carter Long'un yer aldığı programda, yarışma ve yarışma dışı olarak 34 film sinemaseverlerle buluşacak. Ayrıca seyirciler ''En İyi Belgesel'' ve ''En İyi Kısa Filmi'' belirlemek için oy kullanabilecek. Amerikalı sinemaseverlerin büyük ilgi gösterdiği yarışma, 7 Aralıkta Boston Üniversitesinde yapılacak gösterimlerle sona erecek. Yarışma programı ve filmler hakkındaki bilgiye ''http://www.bostonturkishfestival.org/festival/CompetitionSchedule.html'' adresinden ulaşılabilir. 1996'dan bu yana her yıl düzenlenen Boston Türk Kültür ve Sanat Festivali, ''Anadolu'nun Renkleri'' temalı festival programıyla sergiler, konserler, film yarışması, Türk yemek ve şaraplarının tanıtımı gibi geniş bir yelpazeye yayılıyor. Boston Türk Festivali, Kuzey Amerika'da bir ayı aşan ilk Türk kültür ve sanat festivali olma özelliğini de taşıyor.