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Spor

Boston'da özlenen kutlama

NBA'de 17. şampiyonluğuna uzanan Boston Celtics'te kutlamalar sürüyor. Basketbolcular şampiyonluk sevincini, kent merkezinde toplanan binlerce taraftarla paylaştı.

01 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Boston, son 20 yıldır amerikan futbolu ve beyzbol takımlarının zaferleriyle sevindi. Larry Bird efsanesinin sona ermesinden bu yana, basketbolda yüzü bir türlü gülmeyen kent, bugünlerde Boston Celtics'in NBA şampiyonluğu sevincini yaşıyor.

NBA finallerinde Los Angeles Lakers'ı 4-2 ile geçerek, kente 17. kez şampiyonluk sevinci yaşatan Celtics'liler, zafer coşkusunu tarihi araçların üzerinde taraftarıyla paylaştı.

Oyuncular ve koç Doc Rivers müthiş bir sevgi selinin arasında kaldı. En fazla ilgi gören oyunculardan biriyse finallerin en değerli oyuncusu seçilen kaptan Paul Pierce'dı.

Boston taraftarları 22 yıl sonra gelen şampiyonluğu doyasıya kutlarken, polis, olay çıkaran 21 kişinin tutuklandığını açıkladı.

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