Boston'a Lakers freni



NBA'de geçtiğimiz yılın finalisti Los Angeles Lakers, deplasmanda son şampiyon Boston Celtics'i uzatma sonunda 110-109 yenerek Celtics'in 12 maçlık galibiyet serisine son verdi.



NBA'de dün gece üç maç oynandı. 2008 finaline çıkan Los Angeles Lakers ve Boston Celtics'in karşılaşmasında gülen taraf Lakers olurken, Mehmet Okur'un 16 sayı-13 ribaund ve 5 asist ürettiği karşılaşmada Utah Jazz, Dallas Mavericks'i rahat geçti.



Geçtiğimiz yılın iki finalistini karşı karşıya getiren maçta Los Angeles Lakers, deplasmanda Boston Celtıcs'i 110-109 mağlup etti. Baştan sona büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmanın normal süresi 101-101 eşitlikle sona ererken, Lamar Odom'ın uzatmalardaki oyunu Los Angeles'a galibiyeti getirdi.



Lakers'ta maç boyunca düşük bir şut yüzdesiyle oynayan Kobe Bryant, dördüncü çeyrekte attığı üç kritik üçlükle maçı çeviren isim oldu. Geçtiğimiz yılın en değerli oyuncusu 26 sayı-10 ribaund-5 asist-2 blokla mücadele ederken, Lakers'ın İspanyol pivotu Pau Gasol 24 sayı-14 ribaundla galibiyette önemli bir rol oynadı.



Bu mağlubiyetle Boston Celtıcs'in 12 maçlık galibiyet serisi sona ererken, 16 sayı-8 ribaund ve 12 asist üreten Rondo'nun çabaları galibiyet için yeterli olmadı. Bu sezon sahasındaki üçüncü mağlubiyetini alan Celtics'in All-Star forveti Kevin Garnett ise dördüncü çeyrekte altı faulle oyun dışı kaldı.



Gecenin bir diğer maçında sakatlıkları devam eden Carlos Boozer ve Andrei Kirilenko'nun yokluğuna rağmen, Utah Jazz, Dallas Mavericks'e karşı zorlanmadı.



İlk çeyrekten itibaren rahat bir maç çıkaran Utah, karşılaşmayı 115-87 kazanırken, temsilcimiz Mehmet Okur, 16 sayı-13 ribaund ve 5 asistle mücadele etti. Utah, rakibinin dört maçlık galibiyet serisine son verirken, Deron Williams'ın 34 sayı-5 ribaund ve 12 asistlik performansı belirleyici oldu.



Maç boyunca çok düşük bir yüzdeyle hücum eden Dallas'ta Josh Howard 18 sayıyla takımın en skoreriydi.



Son haftaların formda takımı Philadelphia 76ers evinde çekişmeli bir maç sonrasında Indiana Pacers'ı 99-94'lük skorla mağlup etti.



İlk beş oyuncularının tamamının çift haneli sayılara ulaştığı Philadelphia'da 20 sayı-8 ribaund-11 asist ve 4 top çalmayla oynayan Andre Iguodala'nın performansı dikkat çekerken, Samuel Dalembert da 18 sayı-20 ribaund kaydetti. Üst üste üçüncü mağlubiyetini alan Indiana'da ise Troy Murphy 15 sayı-14 ribaund ile mücadele etti.