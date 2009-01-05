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Spor

Boston'a bir darbe daha

NBA'de Boston Celtics, son 6 maçındaki 4. mağlubiyetini New York deplasmanında aldı.

05 Ocak 2009 02:00



NBA'de Boston Celtics, son 6 maçındaki 4. mağlubiyetini New York deplasmanında aldı.

NBA'de Boston son 6. maçındaki 4. yenilgisini New York deplasmanında alırken Hidayet Türkoğlu'nun formasını giydiği Orlando da Toronto'ya 108-102 mağlup oldu.

NBA’de son şampiyon Boston'a bir darbe de New York'tan geldi.

Geceyi Madison Square Garden deplasmanında geçiren Celtics sahadan 100-88 mağlup ayrıldı.

88 sayının 61'inin altına imza atan Wilson Chandler-Al Harrington ikilisi, Knicks'i Madison Square'de, Mart 2003'ten bu yana ilk defa Boston önünde galibiyete taşıdılar.

Chandler 31 sayı ile kariyer rekoru kırarken, Harrington da rakip potalara 30 bıraktı. En iyi sezon başlangıcı rekorun kırdıktan sonra oynadığı 6. maçında 4. yenilgisini alan son şampiyonda ise Paul Pierce'ın 31 sayı kaydetti.

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