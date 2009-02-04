T24 LogoT24 Logo
Spor

Boston son saniyede

Boston Celtics, deplasmanda Philadelphia'yı Ray Allen'ın son saniye üçlüğüyle 100-99 yenerek, üst üste 12. galibiyetini aldı.

04 Şubat 2009 02:00

Boston Celtics, deplasmanda Philadelphia'yı Ray Allen'ın son saniye üçlüğüyle 100-99 yenerek, üst üste 12. galibiyetini aldı.


NBA'e oynanan 6 maçla devam edilirken, gecenin büyük heyecana sahna olan karşılaşmasında son şampiyon Boston Celtics, galibiyete son saniyede ulaştı.

Philadelphia 76'ers ile deplasmanda karşı karşıya gelen Celtics, baştan sona büyük bir çekişmeye sahne olan mücadeleyi Ray Allen'ın son saniye üçlüğüyle 100-99 kazandı.

İlk yarıyı 50-49 önede kapatan Celtics, son 2 dakikaya 5 sayı geride girmesine karşın Paul Pierce ve Ray Allen'ın maça ağırlıklarını koymalarıyla üst üste 12. galibiyetine imza attı.

Konuk ekipte 29 sayı-7 ribaunt-6 asistle oynayan Pierce maçın en skorer ismi olurken, galibiyeti getiren Allen da salondan 23 sayı-3 ribaunt-3 asistle ayrıldı. Ligin en iyi galibiyet yüzdesine sahip takımında ayrıca, Rajon rondo 20 sayı-5 ribaunt-8 asist, Glen Davis de 12 sayı-11 ribauntla katkı yaptılar.

Sahasında oynadığı son 2 maçı kaybeden Philadelphia'da ise Andre Iguodala 22 sayı-6 ribaunt-6 asist-2 top çalma, Andre Miller da 21 sayı-7 asist-4 ribauntla mücadele ettiler.

EKSİK SPURS TUTUNAMADI

Son günlerin formda takımı San Antonio Spurs ise, Tim Duncan, Tony Parker ve Manu Ginobili gibi 3 önemli asından sakatlıkları nedeniyle yararlanamadığı maçta Denver Nuggets'a 104-96 yenilmekten kurtulamadı.

Soyunma oadasına 12 sayı geride girdiği maçı çeviremeyen ve 4 maç sonra sahadan yenilgiyle ayrılan Spurs'te, Roger Mason 26 sayı-6 asist-5 ribauntla en etkili isim olurken, çaylak gard Malik Hairston da 12 sayı-5 ribauntla oynadı.

Son 6 maçta 5. galibiyetini alan Kuzeybatı Grubu lideri Nuggets'ta ise 35 sayı-9 ribauntla Carmelo Anthony maça damgasını vururken, Nene de 17 sayı-11 ribauntla yardımcı oldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24