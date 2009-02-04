Boston son saniyede

Boston Celtics, deplasmanda Philadelphia'yı Ray Allen'ın son saniye üçlüğüyle 100-99 yenerek, üst üste 12. galibiyetini aldı.





NBA'e oynanan 6 maçla devam edilirken, gecenin büyük heyecana sahna olan karşılaşmasında son şampiyon Boston Celtics, galibiyete son saniyede ulaştı.



Philadelphia 76'ers ile deplasmanda karşı karşıya gelen Celtics, baştan sona büyük bir çekişmeye sahne olan mücadeleyi Ray Allen'ın son saniye üçlüğüyle 100-99 kazandı.



İlk yarıyı 50-49 önede kapatan Celtics, son 2 dakikaya 5 sayı geride girmesine karşın Paul Pierce ve Ray Allen'ın maça ağırlıklarını koymalarıyla üst üste 12. galibiyetine imza attı.



Konuk ekipte 29 sayı-7 ribaunt-6 asistle oynayan Pierce maçın en skorer ismi olurken, galibiyeti getiren Allen da salondan 23 sayı-3 ribaunt-3 asistle ayrıldı. Ligin en iyi galibiyet yüzdesine sahip takımında ayrıca, Rajon rondo 20 sayı-5 ribaunt-8 asist, Glen Davis de 12 sayı-11 ribauntla katkı yaptılar.



Sahasında oynadığı son 2 maçı kaybeden Philadelphia'da ise Andre Iguodala 22 sayı-6 ribaunt-6 asist-2 top çalma, Andre Miller da 21 sayı-7 asist-4 ribauntla mücadele ettiler.



EKSİK SPURS TUTUNAMADI



Son günlerin formda takımı San Antonio Spurs ise, Tim Duncan, Tony Parker ve Manu Ginobili gibi 3 önemli asından sakatlıkları nedeniyle yararlanamadığı maçta Denver Nuggets'a 104-96 yenilmekten kurtulamadı.



Soyunma oadasına 12 sayı geride girdiği maçı çeviremeyen ve 4 maç sonra sahadan yenilgiyle ayrılan Spurs'te, Roger Mason 26 sayı-6 asist-5 ribauntla en etkili isim olurken, çaylak gard Malik Hairston da 12 sayı-5 ribauntla oynadı.



Son 6 maçta 5. galibiyetini alan Kuzeybatı Grubu lideri Nuggets'ta ise 35 sayı-9 ribauntla Carmelo Anthony maça damgasını vururken, Nene de 17 sayı-11 ribauntla yardımcı oldu.