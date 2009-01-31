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Spor

Boston seriyi bozmadı

NBA'de son şampiyon Boston Celtics, büyük üçlüsünün skorer oyunuyla Detroit Pistons'ı deplasmanda 86-78 yendi

31 Ocak 2009 02:00

NBA'de son şampiyon Boston Celtics, büyük üçlüsünün skorer oyunuyla Detroit Pistons'ı deplasmanda 86-78 yenerek galibiyet serisini 10 maça çıkarttı.

Sezona çok iyi başlangıç yaptıktan sonra üst üste 4 maç kaybeden son şampiyon Boston Celtics, Doğu Konferansı'nın güçlü takımlarından Detroit Pistons'la deplasmanda karşılaştı.

Ray Allen, Paul Pierce ve Kaevin Garnett'in toplam 56 sayı ürettiği maçta Celtics, rakibini deplasmanda 86-78'lik skorla geçerek galibiyet serisi 10'a çıkarttı.

Karşılaşmaya Kevin Garnett'in basketleriyle hızlı giren Celtics, ilk 5 dakikayı 12-4 önde geçti. Rajon Rondo'nun da skora katkı yapmasıyla birlikte farkı çift hanelere taşıyan konuk takım, son bölümde Richard Hamilton ve Allen Iverson'ın sayılarına engel olamamasına rağmen ilk çeyreği 23-16 üstün bitirdi.

İkinci çeyreğe de sert savunma yaparak başlayan son şampiyon, farkı yeniden çift hanelere taşıdı. Rondey Stuckey-Richard Hamilton ikilisinin sayılarıyla farkı eritmeyi başaran Pistons, soyunma odasına gidilirken skoru 43-41'e getirerek farkı 2 sayıya kadar indirdi.

İkinici yarının ilk dakikalarında Pistons skor üretmekte zorlanırken, konuk takım farkı yeniden 9 sayıya çıkarttı. Tecrübeli yıldız Ray Allen'ın sayılarıyla oyunu kontrol eden Celtics, son çeyreğe de 62-56 önde başladı.

Son çeyreğe Allen Iverson'ın basketleriyle hızlı giren ev sahibi takım, kenardan gelen Jason Maxiell'ın da skora katkı yapmasıyla birlikte skoru 66-63'e getirerek farkı 3 sayıya indirdi. Son 2 dakikaya 9 sayı önde girmeyi başaran Celtics, sahadan da 86-78'lik skorla galip ayrıldı.

Celtics'de Kevin Garnett 22 sayı – 9 ribaunt – 3 asist – 2 blokluk performansıyla ön plana çıkarken, Paul Pierce 20 sayı – 5 asist – 4 ribauntla, Ray Allen da 14 sayı – 6 ribaunt – 2 asist – 2 top çalmayla katkı yaptı. Rajon Rondo ise, 12 asist – 8 sayı – 4 ribauntla oynadı.

Ev sahibi ekipte Allen Iverson ve Rodney Stuckey 19'ar sayıyla skor yükünü üstlenirken, oyuna sonradan giren Richard Hamilton 14 sayı – 5 asist – 2 ribauntla salondan ayrıldı.

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