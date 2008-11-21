Boston şans tanımadı

Kobe güneş gibi doğdu Kobe güneş gibi doğdu

Bu sezon kendi seyircisi önünde Boston Celtics'e boyun eğmekten kurtulamayan Detroit Pistons, güçlü rakibiyle deplasmanda karşılaştı.İkinci ve üçüncü çeyrekte oyuna ağırlığını koyan son şampiyon sahadan da 98-80 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı.Karşılaşmaya Allen Iverson'ın 3 sayılık basketiyle başlayan Pistons, ilk 4 dakikayı 13-2 önde geçerek farkı çift hanelere taşıdı. Bu dakikadan sonra sahneye çıkan Rajon Rondo'ya çözüm üretemeyen konuk takım, Celtics'in farkı ertimesine engel olamadı ve ilk çeyrek 21-21 eşitlikle sona erdi.İkinci çeyrekte savunma sertliğini artıran Celtics, rakibinin kolay sayı üretmesine izin vermedi ve ilk devrenin son 4 dakikasına 41-31 üstün girdi. Kalan süre karşılıklı basketlerle geçilirken, ev sahibi takım soyunma odasına 49-40 önde gitti.İkinci yarıya da hızlı başlayan Celtics, 10 dakikada skoru 73-52'ye getirerek farkı 21 sayıya kadar çıkarttı. Ev sahibi takımın savunmasını aşmakta zorlanan Pistons, potasında 28 sayı görürken 17 sayı üretebildi ve son çeyreğe 77-57 geride başladı.Farkın açılmasıyla Pistons karşısında etkili oyununu son çeyreğe de taşıyan Celtics, bulduğu kolay sayılarla farkı açmaya devam etti. Son bölümde iki takım da fazla süre alamayan oyuncularına şans vermeyi tercih ederken, Celtics maçı 98-80'lik skorla kazandı.Celtics'te 5 oyuncu çift hanelerde skor üretirken, Rajon Rondo 18 sayı – 8 asist – 3 top çalma – 1 ribauntla, Kevin Garnett 15 sayı – 4 ribaunt – 3 top çalma – 2 asistle, Ray Allen 12 sayı – 2 asist - 1 ribauntla oynadı.28 dakika sahada kalan Paul Pierce ise, 9 sayı – 4 ribaunt – 3 asist – 1 top çalmayla salondan ayrıldı.Pistons'ta yeni transfer Allen Iverson 16 sayı – 4 asist – 2 top çalma – 1 ribauntluk performansıyla takımının en skorer oyuncusu olurken, 5/13 saha içi isabet oranıyla hücum etti.Tecrübeli oyuncu Rasheed Wallace 13 sayı – 6 ribaunt – 1 asist – 1 ribaunt – 1 top çalmayla salondan ayrılırken, Richard Hamilton da 12 sayı – 3 asist – 1 ribauntla katkı yaptı.