Boston rakip tanımıyor



Boston Celtics evinde Utah Jazz'ı 100-91 yenerek galibiyet serisini 15 maça çıkardı. Jazz’da milli basketbolcumuz Mehmet Okur 13 sayı ile oynadı.





NBA'de Mehmet Okur'un takımı Utah Jazz, Boston Celtics deplasmanından 100-91'lik mağlubiyetle dönerken, Okur 39 dakika sahada kaldığı mücadelede 13 sayı - 6 ribaunt - 4 asistle oynadı.



25. maçındaki 23. galibiyetini alan Boston'da 25 sayı - 9 ribaunt - 8 asist ve 3 top çalma üreten Rajon Rondo maçın yıldızı olurken, Utah'ta Carlos Boozer'ın yokluğunda 32 sayı - 10 ribaunt ile oynayan Paul Millsap'in çabaları galibiyet için yeterli olmadı. Boston Celtics bu skorla üst üste 15. galibiyetini aldı.



Hidayet Türkoğlu'nun takımı Orlando Magic ise Golden State Warriors deplasmanındaydı. Deplasmandaki başarılı performansını sürdüren Orlando, All-Star pota altı oyuncusu Dwight Howard'dan yoksun olmasına karşın rakibini 109 - 98 yenmesini bildi.



Maçın yıldızı 23'ü ikinci yarıda olmak üzere 32 sayı üreten Jameer Nelson oldu. Howard'ın yerine ilk 5'te sahaya çıkan Marcin Gortat ise 16 sayı - 13 ribant ile mücadele etti. Milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu ise takımının galibiyetine 12 sayı - 7 ribaunt ve 8 asistle katkıda bulundu.



Günün bir diğer önemli maçında ise Dallas Mavericks, sahasında Denver Nuggets'a 98-88 mağlup oldu.



Denver, ikinci çeyrekte 14 sayılık farka ulaşmasına rağmen üçüncü çeyrekte Nowitzki'nin attığı 16 sayı skora denge getirdi. Ancak Denver son bölüme 12-0'lık bir seriyle başlayınca ev sahibi farkı bir daha kapatamadı ve maçı da 98-88 mağlup tamamladı.



Denver'da kenardan gelerek 25 sayı üreten Jr Smith takımın en skorer ismi olurken, Carmelo Anthony de 23 sayı - 8 ribaunt üretti. Yalnızca % 35 saha içi isabetiyle oyanyan ev sahibinde ise Dirk Nowitzki'nin 27 sayı - 10 ribauntluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.

