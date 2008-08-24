Boston Miles ile imzaladı

NBA'de 2007-2008 sezonunun şampiyonu Boston Celtics, sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Darius Miles'ı kadrosuna kattı.



Konuyla ilgili açıklama yapan Celtics'in genel menajeri Danny Ainge, "Darius takımımızla iki kez antrenman yaptı. Başarılı oyuncu sağlık durumunun ve saha içindeki tavırlarının gelişimiyle bizleri etkiledi.Darius'un maç kazanmamıza yardımcı olabileceğini bana ve antrenör Doc River'a kanıtlayabilmek için birkaç ayı daha olacak" şeklinde konuştu.



Celtics forması giyme şansı yakaladığı için çok heyecanlı olduğunu vurgulayan Miles ise, "Geçtiğimiz sezon Celtics'in birçok maçını televizyondan izledim. Sahada birlikte hareket etmelerinden ve takım kimyalarından çok hoşlandım. Basketbol kariyerime bu takımda devam etmek istiyorum. Kişiliğimin de bu takıma uygun olduğunu düşünüyorum" dedi.



2000 draftında Los Angeles Clippers tarafından 3. sırada seçilen Miles, en son Portland Trail Blazers forması giydi. 2005-2006 sezonunda oynadığı 40 maçta 14 sayı – 4.6 ribaunt ortalaması yakalayarak kariyerinin en yüksek sayılarına ulaşan tecrübeli oyuncu, sağ ayağından geçirdiği ameliyat sebebiyle 2006-2007 ve 2007-2008 sezonunda sahalardan uzak kaldı.

