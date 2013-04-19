Muammer Güler: Boston bombacıları yakın geçmişte Türkiye'de bulunmadılar

İki şüpheli Çeçen kökenli olduğu belirtildi. Şüphelilerin en az bir yıldır yasal yollarla ABD'de yaşadıkları sanılıyor. Hayatta olan ve aranan beyaz şapkalı şüpheli'nin adının 19 yaşındaki Dzhokhar Tsarnahev olduğu açıklandı. Öldürülen siyah şapkalı şüpheli Tamerlan Tsarnaev ise 20 yaşında ve sabıkalı. Şüphelilerin kardeş olduları iddia ediliyor. FBI dün iki şüphelinin görüntüsünü yayınlayarak, halktan destek istemişti.

NBC bombacıların ABD'ye Türkiye'den gitmiş odluklarını iddia etmişti.

İddialarla ilgili, Muammer Güler açıklama yaparak, şüphelilerin 10 Temmuz 2003 tarihinde Türkiye'de 10 gün geçirdiklerini belirterek yakın geçmişte Türkiye'de bulunmadıklarını kaydetti.

Bu sabah Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nün (MIT) kampüsünde bir polisi öldürdükten sonra Boston kent merkezine 10 dakika uzaklıktaki Watertown kasabasında güvenlik güçleriyle çatışmaya giren şüphelilerden Tsarnahev vuruldu.

Diğer şüphelinin peşine düşen ve Watertown sakinlerine, evlerinden dışarı çıkmamaları için uyarıda bulunan Massachusetts eyalet polisi, kasabada "kapı kapı" arama yapacaklarını açıkladı. Boston'daki tüm otobüs ve tren seferleri durduruldu.

Boston polisi, görüntülerini basına dağıttıkları şüphelilerden birinin öldürüldüğünü, diğerinin ise kayıp oduğunu açıkladı.

İhbar beklediklerini açıklayan FBI, "Zanlılar tehlikeli olabilir" uyarısı yaptı.

MIT'de silahlı saldırı

ABD'nin en prestijli üniversitelerinden MIT, bu sabah saatlerinde, internet sitesinden ve Twitter hesabından kampüste “silahlı aktif birinin” olduğunu duyurmuş ve öğrencileri odalarında kalmalarına ve kesinlikle dışarı çıkmamalarına dair uyarmıştı.

Okulda görevli bir polis memuru, şüpheliler tarafından vurularak öldürülmüştü.

'Hepinizi öldüreceğim'

Operasyon yapılan bölgede polis, halktan kapılarını kilitleyerek evlerinde kalmalarını istedi.

Hayatta olan şüpheli Dzhokhar A. Tsarnaev'in Boston'ın Watertown banliyösündeki bir evde saklandığını düşünen polis, kimsenin evinden çıkmamasını ve halkın kapılarını kilitleyerek evlerinden ayrılmamasını istedi. Polis, güvenlik güçleri mensubu olmayan kişiler dışında kimsenin evlere alınmaması gerektiğini belirtti. İnsan avı, ilk olarak 1 milyon nüfuslu Waterfront'ta ilan edilirken, Boston Emniyet Müdürü Ed Davis daha sonra 'tüm şehrin' evinden çıkmamasını istedi.

CNN, Waterfront'ta şüphelinin saklandığı düşünülen evlere 'bubi tuzağı' riski nedeniyle operasyon düzenlenmediğini belirtti.

Boston polisinin peşine düştüğü 19 yaşındaki Dzhokhar A. Tsarnaev ise internette yayımladığı mesajda, "Hepinizi öldüreceğim. Siz kardeşimi öldürdünüz" ifadesini kullandı.

Muammer Güler'den açıklama

İçişleri Bakanı Muammer Güler, Bostan’daki saldırının Çeçen zanlısının 10 Temmuz 2003 tarihinde Türkiye’de olduğunu ve 10 gün süre burada kaldığını belirlediklerini söyledi. Güler, ABD’li yetkililerle konuyla ilgili iletişim halinde olduklarını da belirtti.

Kamera kayıtları paylaşılmıştı

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), iki şüpheliye ait kamera kayıtlarını dün akşam basınla paylaşmıştı.

FBI'ın basınla paylaştığı görüntülerde biri siyah, diğeri beyaz şapka takan ve sırt çantaları olan şüpheliler, saldırının meydana geldiği bitiş çizgisine yakın bir noktada görülüyordu.

Soruşturmayı yürüten FBI yetkilisi Richard DeLauriers, iki şüpheliye ait görüntünün Pazartesi, patlamadan hemen önce alındığını söylemişti. DeLauriers, zanlıların kimliklerini ise hala tespit edemediklerini belirtmişti.

Boston'da Yurtseverler Günü kutlamaları çerçevesinde, 23 bin kişinin katılımıyla düzenlenen maratonun bitiş çizgisi yakınlarında 10 saniye arayla patlayan iki bomba, biri 8 yaşında 3 kişinin ölümüne, 170'den fazla kişinin yaralanmasına neden olmuştu.