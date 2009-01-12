Boston kendine geldi!..



Boston Celtics, Ray Allen'ın 36 sayı attığı maçta Toronto'yu 94-88 yenerek, 4 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.



NBA'de gecenin maçında Toronto Raptors ile Boston Celtics, Kanada'da karşı karşıya geldi.



Son 7 maçın 5'ini kaybederek çıktığı Air Canada Centre'daki karşılaşmaya hızlı başlayan son şampiyon Boston Celtics, ilk çeyreği 32-20 önde geçerken, devreyi de 54-41 üstün tamamladı.



Son çeyreğine 20 sayı farkla önde girdiği mücadelede farkın bir ara 5 sayıya kadar düşmesine engel olamayan Celtics, buna karşın salondan 94-88 galip ayrılmasını bildi.



Üst üste kaybettiği 4 maçla sıkıntılı günler geçiren Boston Celtics'de Toronto deplasmanında galibiyeti getiren isim Ray Allen oldu. 43 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu, üç sayılık atışlarda 8/10, saha içi isabetinde ise 11/14 isabet oranı tutturarak 36 sayı kaydetti. Sezonun en iyi performansını sergileyen Allen, istatistiklerine 3 ribaunt-2 asist-2 top çalma da ekledi.



Konuk ekipte ayrıca Rajon Rondo 14 sayı-11 asistle 'double-double' yaparken, Paul Pierce 11 sayı-6 ribaunt-6 asist, Kevin Garnett 10 sayı-11 ribaunt ile oynadı.



Son 6 maçta ikinci yenilgisini alan ev sahibi Toronto Raptors'ta ise Andrea Bargnani 17 sayı-9 ribaunt-3 asist, Chris Bosh 15 sayı-11 ribaunt, Jamario Moon da 15 sayı-7 ribauntla mücadele ettiler.



Orlando Hido ile güzel: 98-105



NBA'de Orlando Magic, Hidayet Türkoğlu'nun 21 sayı attığı maçta deplasmanda San Antonio Spurs'ü 105-98 mağlup etmeyi başardı.



NBA'de Orlando üstüste 4., son 15 maçtaki 13. galibiyetini San Antonio karşısında elde ederken, Hidayet Türkoğlu rakip potaya bıraktığı 21 sayıyla sonuçta önemli pay sahibi oldu.



Orlando sezonun 30. galibiyetini dün gece San Antonio deplasmanından çıkardı. Spurs'ü 105-98 mağlup eden Magic, aynı zamanda hem üstüste 4., hem de son 15 maçındaki 13. galibiyetine imza atmış oldu. 5 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Orlando'da Hidayet Türkoğlu 3'te 2 üçlük ve 9'da 5 orta mesafe isabet oranlarıyla maçı 21 sayı ile tamamladı. Ayrıca 5 ribaund alıp 5 de asist yapan Hidayet'in yanısıra Magic'te Dwight Howard 24 sayı 14 ribaund 2 blok, Jameer Nelson da 22 sayı ile oynadılar.



Staples Center'da Miami'yi konuk eden Los Angeles Lakers, Kobe Bryant-Pau Gasol ikilisinin gününde olmamasına karşın sahadan 108-105 galip ayrıldı. Lakers, Kobe'nin 14'te 5 isabet oranıyla 19, Gasol'ün de 15'te 4'le 14 sayıda kaldığı maçta, takımın geri kalanından bulduğu 75 sayıyla galibiyete uzandı. Takımın en skoreri 24 sayı üreten Andrew Bynum oldu.