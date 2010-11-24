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Dünya

BOSTON HAVAALANINDA ALARM VERİLDİ BOSTON (A.A)

24 Kasım 2010 01:27

-BOSTON HAVAALANINDA ALARM VERİLDİ BOSTON (A.A) - 23.11.2010 - ABD'de, Boston havaalanında, Nijerya'dan gelen iki şüpheli çanta yüzünden bir süre alarm durumuna geçildiği, çantalarda bir şey çıkmamasının ardından alarm durumunun kaldırıldığı bildirildi. Bir güvenlik yetkilisi, Delta havayollarının hangarında bulunan çantaların Nijerya'dan gelen bir kargo uçağından indirildiği ve üzerlerinde Nijerya adresleri yer aldığını belirtti. Yetkili, yapılan arama ve incelemeler sonucunda çantalardan ev eşyaları çıktığını, tehdit unsuru oluşturabilecek bir şey bulunmadığını ve alarmın kaldırıldığını kaydetti.

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