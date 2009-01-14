Boston Globe'dan Obama'ya Ergenekon uyarısı

Boston Globe, ABD Başkanı Obama'ya başyazısından Ergenekon çağrısı yaptı: "Bu duruma bir el koyman gerek! Yoksa Türkiye'de bir darbe ya da iç savaş riski var!



ABD'nin etkili gazetelerinden Boston Globe bugün yayıMladığı başyazıda ABD'nin yeni başkanı Barack Obama ve ekibine Türkiye'deki Ergenekon davasıyla ilgili uyarılarda bulundu.



İKMB'de ekonomik kriz yüzünden değil Ergenekon davası ve son günlerde yaşanan gelişmeler yüzünden panik olduğunu kaydeden gazete yazısına şöyle devam etti:



Barack Obama ve dış politika kurmayları aynı İMKB'deki yatırımcılar gibi Türkiye'nin istikrarı konusunda kaygı duymaya başlamalı. Türkiye AKP yönetimi altında köprüler kuran barış için arabuluculuk faaliyetleri yürüten bir ülke oldu. Ancak şu anda en önemli kaygı verici gelişme çarşamba günü gerçekleşen ve etkisi halen devam eden Ergenekon tutuklamaları.



Genelkurmay Başkanı gözaltına alınan askerler nedeniyle Başbakan ve Cumhurbaşkanı ile görüşmeler yaptı. Son 50 yıl içinde ordunun 4 hükümeti devirdiği düşünüldüğünde ordunun sivil hükümete yönelik bu görüşmede dile getirdiği şikayetlerin 5'inci bir darbe uyarısı niteliğinde olduğu düşünülebilir.



Amerikalı yetkililer Türk liderlerini bu soruna barışçı yönden çözüm bulmak konusunda uyarmalı. Onlara tavsiyeler vermeli. Zaten Obama yönetimi birçok sorunla karşı karşıya buna bir de Türkiye'de iç savaş ya da darbe eklenmesini kimse istemez.



Gazeteye göre Atatürk 'aşırı milliyetçi'



Daha önce Boston Globe gazetesinde yayımlanan bir makalede Atatürk’ün "aşırı milliyetçi" olduğu iddia edilmişti. Yazıda PKK ile yürütülen mücadeleden ise "sivil savaş" olarak bahsedildi.



Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Uluşlararası Çalışmalar Merkezi İcra Direktörü John Tirman tarafından kaleme alınan makalede, Atatürk'ün "aşırı milliyetçi olduğu" iddia edildi.



Yazıda, "Atatürk'ün aşırı milliyetçiliğini kendilerine kılavuz alan ordunun, Kürt sorununa değinen ve Ermeni soykırımını keşfeden 50 kadar yayıncı ve yazarın ulusu küçük düşürdükleri için ceza almalarını istediği" savunuldu.



"Türk demokrasisinin kılavuzu askerin demir yumruğu" Türkiye'deki demokrasi tartışmalarının bu konunun "ne kadar zor olduğunun canlı bir örneği" olduğunun dile getirildiği yazıda, Türkiye'nin "1920 yılında bu yana resmi olarak bir cumhuriyet olduğu ancak Türkiye'deki demokrasinin kılavuzlu bir demokrasi olduğu belirtildi. Gazete, bu kılavuzun da "ordunun demir yumruğu" olduğunu öne sürdü.



"Türk ordusu Kürt bölgelerine bomba koyup patlatıyor"



Yazıda, Türk güçlerinin "Güneydoğu'daki Kürt bölgelerine" bombalar yerleştirdiği ve patlattığı, böylece "isyancı grup PKK'nın" hala varlığını sürdürdüğünü gösterdiği ve devlet güvenliği için bir tehdit olduğunu göstermeye çalıştığı iddiasında bulunuldu.



"Bunun ortaya çıkan ilk örnek olmadığı" belirtilen yazıda, "Bu tür eylemleri mevcut hükümet yapısı, güvenlik güçleri, istihbarat yetkilileri ve paramiliterlerden oluşan ve AB standartlarını kendilerine de uygulanması gerektiğinden nefret eden 'derin devlet' yapıyor" iddiası yer aldı.



"Asker başbakan indirdi, hatta öldürdü"



Türkiye'deki anayasanın 1980 yılında yaşanan askeri darbenin ardından hazırlandığı aktarılan yazıda, Türkiye'deki siyasilerin de askeri rahatsız etmek istemediği belirtildi. Gazete, Türkiye'deki başbakanların askerler tarafından indirildiğini, hatta öldürüldüğünü öne sürdü.



"Türkiye AB'yi hakediyor mu?"



Bütün bu gelişmelerin Türkiye'nin AB üyeliğini hak edip etmediği sorusunu gündeme getirdiği aktarılan yazıda, "bazıları anti İslamcı olan pek çok Avrupalı'nın 70 milyonluk fakir bir ülkeyi birlikte istemediği bu yüzden de insan hakları gibi gibi konuları gündeme getirdiği" belirtildi.



PKK İle mücadele "iç savaş"



Türkiye'nin AB üyeliğine en büyük destekçinin ABD olduğu ve Türkiye'nin yıllar boyunca İsrail ve Mısır'ın ardından ABD'den en çok askeri yardım alan ülke olduğu belirtilen yazıda, buna karşın Türkiye'de Amerikan karşıtlığının arttığı ve "Türkiye'nin aldığı Amerikan silahlarının, 40 bin kişinin ölümüne neden olan ve Türkiye'nin Kürtlerle yürüttüğü sivil savaşta kullanıldığı" öne sürüldü.



Şu anda da ABD Hükümeti'nin Irak'ta, özellikle de petrol yatağı Kerkük'te, Kürtleri desteklediği belirtilen haberde, Türkiye'nin de Kerkük'ün Kürtlerin eline geçmemesi için çağrıda bulunduğu belirtildi.



"Türkler Irak'a askeri çıkarma yapabilir, sularını kesebilir"



Gazete, Kerkük'ün Kürt kontrolüne geçmesi halinde de Türkiye'nin "askeri müdahalede bulunabileceğini, petrol boru hatlarını durdurabileceğini, su kaynaklarını kapatabileceğini ve milislerle ölüm mangalarını destekleyebileceğini" öne sürdü. John Tirman'ın yazısında, son olarak "Yani Amerika, kendisini bizzat eğittiği ve güçlendirdiği bir ordu tarafından hayal kırıklığına uğratılmış bir konumda buldu" ifadeleri yer aldı.