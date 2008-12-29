Boston farka koştu

NBA'de son şampiyon Boston Celtics, deplasmanda Sacramento Kings'i 45 sayı farkla 108-63 yenmeyi başardı.
Yakaladığı 19 maçlık galibiyet serisi ile yeni sezona da damga vuran son şampiyon Boston Celtics, Sacramento'yu 45 sayı farkla geçti. Los Angeles Lakers ise, 2 gece önce Boston Celtics'i mağlup eden Golden State önünde zorlanmadı.
Son şampiyon Boston, iki gece üstüste aldığı 2 yenilginin ardından dün gece Sacramento'yu farklı geçti.
Geceyi Kings deplasmanında geçiren Celtics, maçın başından itibaren yaptığı agresif savunmayla rakibine 63 sayı imkanı verdi ve karşılaşmadan da 45 sayı farkla 108-63 galip ayrıldı. Sacramento'yu aynı zamanda ribaundlardaki 53-31'lik üstünlüğüyle ezen Boston'da Kevin Garnett 21 sayı 11 ribaund, ray allen da 19 sayı üretti.
2 gece önce Boston'ı mağlup eden Golden State, La Lakers önünde aynı sonuca ulaşamadı.
Ligin en kötü müdafa yapan ekiplerinden biri olan Warriors, Lakers'dan 130 sayı yediği karşılaşmada sahadan 130-113 mağlup ayrıldı. Son 5 maçta 4.galibiyetini elde eden Lakers'da Kobe Bryant 31 sayı ile en skorer oyuncu oldu. Süper yıldızın yanında 5 oyuncunun daha çift haneli sayıya ulaştığı lakers'da derek Fisher 19, oyuna kenardan dahil olan sasha vujacic de 17 sayı 6 asistlik katkı yaptılar. Carmelo kaldığı yerden
Denver Nuggets deplasmanda New York Knicks'i 117-110 yenerken başrolde Carmelo Anthony vardı. Sakatlığı nedeniyle son 3 maçta forma giyemeyen yıldız oyuncu, 32 sayı-9 ribaunt-4 asistlik performansıyla Knicks'i yıkan isim oldu.
NBA'de gecenin maçında Denver Nuggets, deplasmanda New York Knicks ile karşılaştı. İkinci çeyrekteki üstün oyunuyla eline aldığı avantajı iyi değerlendiren Nuggets, salondan 117-110'luk skorla galip ayrılan taraf oldu.
Yüzde 57'lik saha içi isabet oranıyla dört maçlık deplasman turnesine galibiyetle başlayan Nuggets'ta gecenin yıldızı Carmelo Anthony idi. Dirseğinden geçirdiği sakatlık nedeniyle takımının son 3 maçını kaçıran Anthony, 35 dakika süre aldığı karşılaşmayı 13/19 saha içi, 1/1 üç sayı ve 5/7 serbest atış istatistikleriyle 32 sayı-9 ribaunt-4 asist-1 top çalmayla noktaladı.
Bu sezon üçüncü kez 30 sayıyı aşan Carmelo kadar, 5 oyuncunun daha çift hanelere ulaşması Denver adına galibiyette rol oynadı. Konuk ekipte, genç gard J.R. Smith 16 sayı-5 ribaunt-3 asist, Chauncey Billups 14 sayı-4 ribaunt-5 asist, Nene de 13 sayı-9 ribauntla katkı yaptılar.
Üst üste 6. kez sahadan yenik ayrılan New York Knicks'de ise Nate Robinson'ın 20 sayı-4 asist, David Lee'nin 19 sayı-12 ribaunt ve Chris Duhon'un 17 sayı-11 asist-4 ribauntluk performansları yeterli olmadı.