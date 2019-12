Boston farka koştu

Yakaladığı 19 maçlık galibiyet serisi ile yeni sezona da damga vuran son şampiyon Boston Celtics, Sacramento'yu 45 sayı farkla geçti. Los Angeles Lakers ise, 2 gece önce Boston Celtics'i mağlup eden Golden State önünde zorlanmadı.Son şampiyon Boston, iki gece üstüste aldığı 2 yenilginin ardından dün gece Sacramento'yu farklı geçti.Geceyi Kings deplasmanında geçiren Celtics, maçın başından itibaren yaptığı agresif savunmayla rakibine 63 sayı imkanı verdi ve karşılaşmadan da 45 sayı farkla 108-63 galip ayrıldı. Sacramento'yu aynı zamanda ribaundlardaki 53-31'lik üstünlüğüyle ezen Boston'da Kevin Garnett 21 sayı 11 ribaund, ray allen da 19 sayı üretti.2 gece önce Boston'ı mağlup eden Golden State, La Lakers önünde aynı sonuca ulaşamadı.Ligin en kötü müdafa yapan ekiplerinden biri olan Warriors, Lakers'dan 130 sayı yediği karşılaşmada sahadan 130-113 mağlup ayrıldı. Son 5 maçta 4.galibiyetini elde eden Lakers'da Kobe Bryant 31 sayı ile en skorer oyuncu oldu. Süper yıldızın yanında 5 oyuncunun daha çift haneli sayıya ulaştığı lakers'da derek Fisher 19, oyuna kenardan dahil olan sasha vujacic de 17 sayı 6 asistlik katkı yaptılar.Denver Nuggets deplasmanda New York Knicks'i 117-110 yenerken başrolde Carmelo Anthony vardı. Sakatlığı nedeniyle son 3 maçta forma giyemeyen yıldız oyuncu, 32 sayı-9 ribaunt-4 asistlik performansıyla Knicks'i yıkan isim oldu.NBA'de gecenin maçında Denver Nuggets, deplasmanda New York Knicks ile karşılaştı. İkinci çeyrekteki üstün oyunuyla eline aldığı avantajı iyi değerlendiren Nuggets, salondan 117-110'luk skorla galip ayrılan taraf oldu.Yüzde 57'lik saha içi isabet oranıyla dört maçlık deplasman turnesine galibiyetle başlayan Nuggets'ta gecenin yıldızı Carmelo Anthony idi. Dirseğinden geçirdiği sakatlık nedeniyle takımının son 3 maçını kaçıran Anthony, 35 dakika süre aldığı karşılaşmayı 13/19 saha içi, 1/1 üç sayı ve 5/7 serbest atış istatistikleriyle 32 sayı-9 ribaunt-4 asist-1 top çalmayla noktaladı.Bu sezon üçüncü kez 30 sayıyı aşan Carmelo kadar, 5 oyuncunun daha çift hanelere ulaşması Denver adına galibiyette rol oynadı. Konuk ekipte, genç gard J.R. Smith 16 sayı-5 ribaunt-3 asist, Chauncey Billups 14 sayı-4 ribaunt-5 asist, Nene de 13 sayı-9 ribauntla katkı yaptılar.Üst üste 6. kez sahadan yenik ayrılan New York Knicks'de ise Nate Robinson'ın 20 sayı-4 asist, David Lee'nin 19 sayı-12 ribaunt ve Chris Duhon'un 17 sayı-11 asist-4 ribauntluk performansları yeterli olmadı.