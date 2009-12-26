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Spor

Boston durdurulamıyor!

NBA'de Boston Celtics, deplasmanda Orlando Magic'i 86-77 mağlup ederek son 15 maçında 14. galibiyetine imza atmış oldu.

26 Aralık 2009 02:00

T24 - NBA'de Boston Celtics, deplasmanda Orlando Magic'i 86-77 mağlup ederek son 15 maçında 14. galibiyetine imza atmış oldu.

Boston Celtics-Orlando Magic maçının özeti/Video

NBA'de gecenin deplasman fatihlerinden biri de Boston Celtics oldu. Miami Heats'den sonra Boston Celtics, deplasmanda Orlando Magic'i 86-77 mağlup etmeyi başardı.

İlk çeyrekte ev sahibi Orlando, rakibine oranla daha etkili oldu ve V.Carter'ın 10 ve M.Pietrus'un 9 sayısı ile 19-18 önde kapattı.

İkinci çeyrekte konuk ekip Boston maça ağırlığını koymaya başladı ve devreyi 38-27 önde kapattı. Bu çeyreğin ilginç istatistiği ise ilk çeyrekte Orlando'nun attığı 19 sayının mimarı V.Carter ve M.Pietrus bu çeyreği hiç sayı üretemeden kapatması oldu.

Üçüncü çeyrekte ev sahibi Orlando tekrar toparlanır gibi görünmesine rağmen son çeyreğe konuk ekip Boston 61-53 önde girdi.

Son çeyrekte zaman zaman çekişmeli geçen mücadelede konuk ekip etkili oyununu sürdürmeye devam etti ve maçtan 86-77 galip ayrıldı.

Boston'da R.Rondo 17 sayı – 13 ribaund ve 8 asistle oynarken, R.Allen 18 sayı – 6 ribaund 4 asist, T.Allen 16 sayı – 4 ribaund 1 asist, R.Wallace 11 sayı – 8 ribaund ve K.Garnett 10 sayı – 7 ribaund ve 3 asistle maçı tamamladı.

Ev sahibi Orlando'da ise ilk ve üçüncü çeyrekteki iyi oyunuyla V.Carter 27 sayı – 5 ribaund 2 asistle mağlubiyeti önleyemezken, R.Lewis 19 sayı – 3 ribaund, yine ilk çeyrekte etkili olmasına rağmen sonraki 3 çeyrekte hayal kırıklığı yaratan M.Pietrus 9 sayı – 1 ribaundla oynadı.

NBA'de gecenini maçları ve sonuçları

Miami 93 New York 87
Boston 86 Orlando 77
Cleveland 102 LA Lakers 87
LA Clippers 93 Phoenix 124
Denver 96 Portland 107

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