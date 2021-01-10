T24 LogoT24 Logo
Spor

Boston Celtics'in yıldızı Jason Tatum Koronavirüs'e yakalandı

Tatum, 10-14 gün boyunca karantinada kalacak

10 Ocak 2021 10:58

Amerikan Basketbol Ligi takımlarından Boston Celtics'te forma giyen Jason Tatum, Koronavirüs'e yakalandı.

Washington Wizards maçı sonrası teste tabi tutulan Tatum'ın sonucu pozitif çıktı. 10 ila 14 gün boyunca karantinada kalacak olan Tatum, bu süreçte forma giyemeyecek.

Boston'da en az yedi gün karantinada kalacak oyuncular ise Robert Williams, Tristan Thompson ve Grant Williams.

Gerek sakatlıklar gerekse sağlık açısından rotasyon kurmakta zorlanacak olan Boston'da teknik ekibin bu süreçte nasıl bir aksiyon alacağı ise merak konusu. Zira, bu sezon 26.9 sayı 7.1 ribaund 3.8 asistle oynayan Tatum başta olmak üzere önemli oyuncularından bir süre yararlanamayacak olan Boston Celtics, Doğu Konferansı'nda 7-3 galibiyet oranıyla üçüncü sırada bulunuyor.

ETİKETLER

boston celticsnbabasketboljason tatumkoronavirüs
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24