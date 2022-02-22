Boston Celtics'in ortakları Atalanta'yı satın aldı

Boston Celtics'in ortak sahibi Stephen Pagliuca liderliğindeki bir grup yatırımcı, İtalya Serie A kulübü Atalanta'yı satın aldı.

Anlaşma, Genova, AC Milan, Fiorentina, Spezia, AS Roma ve Venezia'nın satın alınmasının ardından İtalya'nın en iyi futbol ligine ABD liderliğindeki en son yatırım olarak tarihe geçti. En iyi 20 İtalyan kulübünden dokuzu, artık Suning Group, Joey Saputo da dahil olmak üzere yabancı isimler tarafından kontrol ediliyor.

Atalanta cumartesi günü yaptığı açıklamada, yatırımcı grubunun kulübün yaklaşık yüzde 86'sına sahip olan İtalyan Percassi ailesinin sahibi olduğu hisselerin yüzde 55'ini satın alacağını söyledi.

Kendi adını taşıyan grubu kozmetik zinciri Kiko Milano'nun sahibi ve İtalya'daki Starbucks (mağazalarını yöneten Percassi ailesi, kulüpte yüzde 45 hisseye sahip olacak ve "eşit ortaklık" anlaşmasında en büyük tek hissedar olmaya devam edecek.

Başkan ve CEO değişmeyecek

Kaynakların söylediğine göre yaklaşık 500 milyon Euro olan anlaşmaya göre, Antonio ve Luca Percassi Atalanta'nın başkanı ve CEO'su olarak kalacak.

Aynı zamanda yatırım şirketi Bain Capital'in eş başkanı olan Pagliuca, eşbaşkan olacak.

Pagliuca, "Atalanta ve Boston Celtics ortak spor değerlerini paylaşıyor: takım çalışması ve taraftarlar ve toplumla olağanüstü bir ilişki." dedi

Atalanta, son üç sezonda Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazandı ve Serie A'da art arda üç üçüncülük elde ederek, Kovid'in etkisine rağmen 2020'de tam yıl 52 milyon Euro kar bildirdi.

Muhasebe firması KPMG, Avrupa'nın önde gelen futbol kulüplerine adanan son yıllık raporunda, kulüp için 364 milyon avroluk bir değerleme kalemi aldı.