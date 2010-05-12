Boston Celtics, Cleveland'ı ezdi: 120-88...

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Doğu Konferansı yarı final serisinin beşinci maçında Cleveland Cavaliers, Boston Celtics’i evi Quicken Loans Arena’da ağırladı.Sakatlığı bulunan LeBron James’in 15 sayıda kaldığı karşılaşmada Celtics, rakibini 120-88 gibi farklı bir skorla mağlup ederek seride 3-2 öne geçti. Bu sonuçla Cavaliers, play-off’larda evinde oynadığı maçlardaki en farklı mağlubiyetini aldı.Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde oyunun kontrolünü Celtics’e kaptıran ev sahibi takım, soyunma odasına 50-44 geride gitti. Üçüncü çeyreğin sonunda farkı 17 sayıya çıkaran konuk ekip, son çeyrekte Cavaliers’ın potasına 40 sayı bıraktı ve salondan 120-88’lik skorla galip ayrıldı.Boston’da Ray Allen 25 sayı – 4 asist – 3 ribaundla takımının skor yükünü çekerken, Paul Pierce 21 sayı – 11 ribaund – 7 asist ve 2 top çalmayla yıldızlaştı. Kevin Garnett 18 sayı – 6 ribaund - 2 blokla katkı yaparken, Rajon Rondo da 16 sayı – 7 asist – 2 ribaund üretti.Ev sahibi ekipte tecrübeli pivot Shaquille O’Neal 21 sayı – 4 ribaund – 2 asist – 4 blokla ön plana çıkarken, sakatlığına rağmen sahadaki yerini alan LeBron James 15 sayıda kaldı. Yıldız oyuncu istatistiklerine 7 asist – ve 6 ribaund ekledi. Anthony Parker da 14 sayı – 2 ribaundla oynadı.Celtics, serinin altıncı maçını da kazanması halinde konferans finalinde Orlando Magic’in rakibi olacak. Serinin 6. karşılaşması cuma günü saat 03:00’te NTV Spor’dan canlı yayınlanacak.