Boston Celtics, Cleveland'ı ezdi: 120-88...

T24 - Boston Celtics, NBA Doğu Konferansı yarı final serisi 5. maçında Cleveland Cavaliers’ı deplasmanda 120-88’lik skorla mağlup ederek 3-2 öne geçti. Lebron James sakatlığına rağmen sahada yer alırken 15 sayı ile maçı tamamladı. Boston'da ise Ray Allen 25 sayı, 4 asist ve 3 ribaundla maçın en skorer ismi oldu.
Doğu Konferansı yarı final serisinin beşinci maçında Cleveland Cavaliers, Boston Celtics’i evi Quicken Loans Arena’da ağırladı.
Sakatlığı bulunan LeBron James’in 15 sayıda kaldığı karşılaşmada Celtics, rakibini 120-88 gibi farklı bir skorla mağlup ederek seride 3-2 öne geçti. Bu sonuçla Cavaliers, play-off’larda evinde oynadığı maçlardaki en farklı mağlubiyetini aldı.
Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde oyunun kontrolünü Celtics’e kaptıran ev sahibi takım, soyunma odasına 50-44 geride gitti. Üçüncü çeyreğin sonunda farkı 17 sayıya çıkaran konuk ekip, son çeyrekte Cavaliers’ın potasına 40 sayı bıraktı ve salondan 120-88’lik skorla galip ayrıldı.
Boston’da Ray Allen 25 sayı – 4 asist – 3 ribaundla takımının skor yükünü çekerken, Paul Pierce 21 sayı – 11 ribaund – 7 asist ve 2 top çalmayla yıldızlaştı. Kevin Garnett 18 sayı – 6 ribaund - 2 blokla katkı yaparken, Rajon Rondo da 16 sayı – 7 asist – 2 ribaund üretti.
Ev sahibi ekipte tecrübeli pivot Shaquille O’Neal 21 sayı – 4 ribaund – 2 asist – 4 blokla ön plana çıkarken, sakatlığına rağmen sahadaki yerini alan LeBron James 15 sayıda kaldı. Yıldız oyuncu istatistiklerine 7 asist – ve 6 ribaund ekledi. Anthony Parker da 14 sayı – 2 ribaundla oynadı.
Celtics, serinin altıncı maçını da kazanması halinde konferans
finalinde Orlando Magic’in rakibi olacak. Serinin 6. karşılaşması cuma
günü saat 03:00’te NTV Spor’dan canlı yayınlanacak.