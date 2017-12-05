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Spor

Boston, Bucks’a fırsat vermedi

Boston Celtics, Milwaukee Bucks'ı 111-100 yendi

05 Aralık 2017 16:00

Kyrie Irving'in liderliğinde Doğu Konferansı'nın zirvesinde yer alan Boston Celtics, Giannis Antetokounmpo'nun sürüklediği Milwaukee Bucks'ı 111-100 mağlup etti.

Ligin iki önemli oyuncusunu karşı karşıya getiren mücadeleyi 40 sayı, 9 ribauntla tamamlayan Antetokounmpo, bu sezon 3. kez 40 sayı barajını geçti.

Celtics'in all-star oyun kurucusu Irving ise 32 sayıyla takımının skor yükünü çekti. Al Horford 20 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Jayson Tatum da 17 sayı, 6 ribauntla Irving'e eşlik etti.(Eurosport)

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