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Spor

Boston Allen ve House ile yeniledi

NBA'de son şampiyon Boston Celtics'in , Tony Allen ve Eddie House ile 2'şer yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı.

01 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Boston Celics, geçtiğimiz sezon şampiyonlukta pay sahibi olan Tony Allen ve Eddie House ile nikah tazeledi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada sözleşmenin detaylarına yer verilmezken, alınan bilgilere göre, Boston Celtics'in orta seviye hakkını Allen ve House için kullandığı belirtildi. Buna göre, Celtics, her iki oyuncuya da yıllık 2 milyon doların üzerinde bir ücret ödeyecek.

Geçtiğimiz sezon 78 maçta forma giyen House, 7.5 sayı – 2.1 ribaunt - 1.9 asist ortalamsıyla mücadele ederken, 75 normal sezon maçında görev yapan Allen ise, 6.6 sayı – 2.2 ribaunt ve 1.5 asist ortalamsı yakalamıştı.

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