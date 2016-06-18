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"Bostancı'daki tecavüzcü İstanbul'un merkezinde infiale yol açtı"

45 yıl hapse çarptırılan servis şoförü Cengiz Ay hakkındaki gerekçeli karar açıklandı

18 Haziran 2016 11:14

Kadıköy Bostancı’da 24 Ocak 2016'da saat 02.40 sıralarında evine dönen üniversite öğrencisine bıçak tehdidiyle tecavüz edip 65 lira parasını ve cep telefonunun gasp etmekten 45 yıl hapse çarptırılan servis şoförü Cengiz Ay ile ilgili gerekçeli karar açıklandı.

Hürrriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre, Anadolu 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi 11 sayfalık gerekçeli kararında, “Suçun işlendiği yer ve zaman, olayın vahameti, olayın toplumda insanların İstanbul’un merkezinde dahi güvenle tek başlarına yolda yürümekten çekinmelerine ve korkmalarına yolaçacak şekilde infiale yol açmış olması hususları dikkate alınmıştır. Suçun işleniş biçimi, sanığın kastının yoğunluğu, sanığın geçmişi, fiilden sonraki davranışları, herhangi bir pişmanlık göstermemiş olması dikkate alınarak sanığa verilen cezada herhangi bir indirim maddesi uygulanmamıştır” denildi.

Gerekçeli kararda ayrıca, sanık cinsel saldırı eylemini gerçekleştirdiği sırada mağdureyibıçak zoru ile yanında tuttuğundan, sanık hakkında, ‘kişiyi hürriyetin yoksun kılma’ eyleminden dolayı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiği de belirtildi.

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