Bostancı’da ölü yunus karaya vurdu

İstanbul Bostancı Deniz Otobüsü İskelesi'nde saat 18.00 sıralarında bir yunusun denizde hareketsiz şekilde sürüklendiğini gören vatandaşlar İDO yetkililerine haber verdi. Gemilerin altına doğru sürüklenen yunus, görevliler tarafından kısa sürede karaya çekildi. Kayalıkların arasında hareketsiz bir şekilde duran yunusu götürmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSTAÇ ekiplerine haber verildi. Çevre temizleme botu ile gelen İSTAÇ ve İDO görevlileri, karada duran yunusu önce denize itti. Denize düşen yunus bota alınarak götürüldü.

Habertürk’ün haberine göre, İDO görevlisi Cengiz Cebeci, “Gemilerin altında bulduk, kenara çektik ve sonra karaya aldık. Ondan sonra İSTAÇ'ı aradık ve yunusu aldırdık. Bayağı büyüktü ve şiştiği için ağırdı. 2-3 gündür ölü olabilir" dedi.

Karaya vuran yunusun yüzünde çeşitli yaralar olduğu öğrenildi. Yunusa bir tekne ya da geminin çarpmış olabileceği ve yunusun sürüklenerek Bostancı İDO İskelesi'ne geldiği tahmin ediliyor.