Bostancı'da öldürülen terörist suikast uzmanıymış

Bostancı'da, Emniyet Amiri Semih Balaban'ın şehit olduğu, 16 yaşındaki Mazlum Şeker'in öldüğü hücreevi baskınında öldürülen Devrimci Karargah örgütünün merkez komite üyesi terörist Orhan Yılmazkaya'nın, PKK'nın Kuzey Irak'taki kamplarında eğitildiği ortaya çıktı.



Yılmazkaya'nın Zap ve Çemço kamplarında PKK'nın özel kuvvetler birimi tarafından suikast, sabotaj ve bombalama üzerine eğitildikten sonra sonra sahte kimlikle Türkiye'ye giriş yaptığı bildirildi. Yılmazkaya ile birlikte eğitilen 8 kişilik suikast timinin, bir süre önce şehir eylemlerinde başarısız görüldüğü için PKK yönetimi tarafından görevden alınan Suriyeli `Bahoz Erdal' kod adlı Fehman Hüseyin'in yanında kaldığı ortaya çıktı. Yılmazkaya'nın ayrıca geçen yıl Şubat ayında Irak'ın kuzeyine düzenlenen Güneş Harekatı'nda Mehmetçikle çatışmaya girdiği belirtildi.



İstanbul'da güvenlik güçleriyle girdiği çatışma sonucu ölü ele geçirilen Orhan Yılmazkaya'nın ardından gözler Devrimci Karargah adlı örgüte çevrildi. İstihbarat birimlerince geçen Şubat ayında hazırlanıp Özel yetkili Ağır Ceza Mahkemelerine sunulan PKK'nın son faaliyetlerine ilişkin hazırlanan rapora göre, adı geçen örgütün taşeron yapılanma olduğu, emir ve komuta zincirinin doğrudan PKK'nın Zap Kampı'ndan yönlendirildiği belirtildi. PKK'nın askeri kanadı olan HPG'nin Kandil Dağı'nda geçen yıl gerçekleştirdiği 4'üncü konferansında şehir merkezlerindeki eylemlerin tırmandırılması yönünde karar aldığı, ancak bu eylemlerin doğrudan PKK tarafından sahiplenilmemesi için örgüt içindeki Türk kökenli kişilerden oluşturulan Devrimci Karargah adlı taşeron örgütün yapılandırıldığı kaydedildi.



İhtiyaçlarını PKK karşılıyor



İstihbarat raporunda, bu birim içerisinde yer alan Yılmazkaya'nın bulunduğu 8 kişilik timin, suikast, sabotaj ve uzaktan kumandalı bombalama saldırılarına ilişkin Irak'ın kuzeyindeki Zap Kampı yakınlarındaki Çemço bölgesinde her türlü silah ve mühimmat üzerine eğitildikleri bildirildi. Bu yapılanma içinde yer alan kişilerin de özellikle polis ve jandarma kayıtlarında aranmayan, örgütün dağ kadrosunda olduğu bilinmeyen deşifre olmamış kişilerden seçildiği ifade edildi. Devrimci Karargah adlı örgüte mensup kişilerin PKK'nın özel birimi tarafından eğitildikten sonra büyük kentlere sansasyonel eylem yapmak amacıyla gönderildikleri, her türlü teknik donanım, silah ve mühimatın da yine PKK tarafından karşılandığı belirtildi.



Güneş Harekatı sırasında Irak’taydı



Polisle girdiği çatışmada öldürülen Orhan Yılmazkaya'nın ayrıca Kuzey Irak'taki Zap ve Çemço Kamplarında, bir süre önce örgüt tarafından görevden alınan Suriyeli Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in de yanında kaldığı, 22 Şubat 2008 tarihinde Kuzey Irak topraklarında yer alan Zap, Çemço, Avaşin-Basyan kamplarına Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen kara harekatı sırasında Orman Yılmazkaya'nın da Zap Kampı'nda olduğu, Şikefta Brindara adı verilen bölgede güvenlik güçleriyle çatışmalara girdiği öğrenildi.



PKK içinde şiir ve öykü yarışması düzenlemiş



`Sosyalist Hamdi' kod adıyla Zap Kampı'nda yaklaşık 2 yıl faaliyet yürüten Yılmazkaya'nın ayrıca aynı kod isimle PKK'nın askeri kanadı HPG'nin internet sitesinde de makale ve yorum yazdığı bildirildi. Zap operasyonundan sonra da PKK'nın internet sitesinde, `Zap seferinin korku ve sefaleti' başlıklı bir yazı yazdığı, Yılmazkaya'nın ayrıca 2007 yılında Zap Kampı'nda PKK'lılar arasında Kürtçe, Türkçe ve Arapça dillerinde şiir ve öykü yarışması düzenlediği, kendisinin de bu edebiyat yarışmasındaki 5 kişilik komisyonun sözcülüğünü yaptığı bildirildi.



Bu yarışmanın Orhan Yılmazkaya tarafından, Şırnak'ta doktorluk yaparken PKK'ya katılan ve 2 yıl önce Uludere İlçesinde öldürülen aslen Kırşehirli Dr. Mahir kod adlı Mehmet Tanrıbuyurdu ile Arap kökenli olan ve Bingöl'de öldürülen Hataylı PKK'lı Kadir Usta kod adlı Gayyaz Koyutürk anısına düzenlendiği, Yılmazkaya'nın da bu yarışmayı organize ettiği için PKK Zap Ana Karargahı tarafından ödüllendirildiği bildirildi.



Roj TV Bostancı’daki teröristi yere göğe sığdıramadı



Bu arada PKK'nın yayın organı konumundaki Roj TV, İstanbul Bostancı'daki hücre evinde teslim olmayarak polisle çatışan Orhan Yılmazkaya'nın fotoğraf ve görüntülerine, geniş yer ayırırken örgüte bağlı yasadışı Devrimci Karargah örgütünün sayfalarını ve terör örgütü yöneticilerinin açıklamalarını geniş olarak yayınladı.



Roj TV'de yayınlanan, Kuzey Irak'ta çekildiği tahmin edilen görüntülerden birinde Yılmazkaya'nın elinde Kalaşnikof marka otomatik tüfekle görülürken, yüksek bir tepeye yerleştirilmiş uçaksavarın üzerinde poz verdiği, bazı karelerde dizüstü bilgisayar kullandığı görüldü.



Ekranda Yılmazkaya'yı eğitim yaparken gösteren kamera görüntüleri de yayınlandı. Bu görüntülerde ise, Yılmazkaya RPG 7 roketatar ve havan topu kullanılırken ekranda sitede 'komutan' olarak tanıtılan Yılmazkaya'dan Devrimci Karargah Merkez Komuta Grubu üyesi olarak söz edildiği belirtildi. Yılmazkaya'nın özgeçmişine geniş yer verilirken PKK adına yapılan açıklamada da mücadelesinin sürdürüleceği ileri sürüldü.



Bahoz Erdal görevden alındı



Raporda ayrıca, PKK'nın askeri kanat sorumlusu Suriye uyruklu Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in de, şehir eylemlerinde yaşanan başıboşluk ve hedef gözetmeksizin yapılan saldırılardan dolayı PKK yönetimi tarafından görevden alındığı, yerine yine Suriye uyruklu Sofi Nurettin kod adlı PKK'lının getirildiği belirtiliyor. Sofi Nurettin'in 2004-2006 yıllarında Diyarbakır'ın Kulp-Lice ve Genç İlçeleri arasında kalan `Şehit Remzi' adı verilen kampta örgütün Orta Saha Sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü, PKK yönetiminden bağımsız hiçbir eylemi kendi inisiyatifiyle gerçekleştirmediği için Fehman Hüseyin'in yerine getirildiği kaydedildi. Raporda, örgüt içinde yaşanan Türkiyeli-Suriyeli çekişmesinin giderek başgöstermesi üzerine Fehman Hüseyin'in yapılan bir toplantı ile görevine son verildiği, örgütteki çatlak seslerin kamuoyuna yansımaması için de `Tüzük gereği görev değişikliği yapılmıştır' şeklinde örgütün yayın organlarında açıklamalar yapıldığı kaydedildi.



Fehman Hüseyin'in son 3 yıl içerisinde, Diyarbakır'da Koşuyolu Parkı'nda 10 kişinin ölümü 16 kişinin yaralanması, Dağkapı Semtinde askeri servis aracına yapılan saldırıda 7 kişinin ölümü 67 kişinin yaralanması, Seyrantepe Semtindeki polis servis aracına yönelik saldırıda 4'ü polis 5 kişinin şehit edilmesi, 26 kişinin yaralanması, İzmir'in Yağhanler Semtinde polis ve askeri servis araçlarına yapılan saldırılarda 8 polis, 3 asker, 5 sivil olmak üzere 16 kişinin yaralanması, Ankara Ulus'ta intihar saldırısı düzenlenerek 8 kişinin ölümü, 100'den fazla kişinin yaralanması, İstanbul Güngören'de 17 kişinin ölümü, 153 kişinin yaralanması gibi kent merkezlerinde gerçekleştirilen kontrol dışı hedef gözetmeksizin yapılan eylemlerden dolayı Murat Karayılan'ın yürütme konseyi başkanlığını yaptığı yasadışı `Kürdistan Topluluklar Birliği'nin (KCK) önerisiyle görevinden alındığı bildirildi.



Fehman Hüseyin, PKK'nın askeri kanat sorumlusu olduğu dönemde Devrimci Karargah örgütü mensubu Orhan Yılmazkaya gibi bir dönem Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (TİKB) içerisinde yer alan ve 1 Mayıs olaylarında 1 polisin linç edilmesi olayına karışan Erdal Andok kod adlı PKK'lı Güven Akkuş'a bizzat canlı bomba eğitimi vermiş, ardından Ankara Ulus'taki patlamayı gerçekleştirmesi yönünde talimat vermişti.



Raporda, PKK'nın aşırı sol örgüt mensuplarını önümüzdeki dönemlerde bomba ve suikast eğitiminden geçirdikten sonra kent merkezlerine göndererek farklı isim altında taşeron olarak kullanabileceği, aşırı sol örgüt mensuplarını tercih etmesindeki sebebin ise bu kişilerin PKK'lılara oranla okuma oranlarının yüksek olması ve kent merkezlerinde insanlarla daha rahat diyalog kurup kolayca kendilerini gizleyebilecekleri uyarısında bulunuluyor.



