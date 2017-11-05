T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bostancı'da midibüs devrildi, ölü ve yaralılar var

** 2 ÖLÜ, 9 YARALI  ** YOLUN KARŞI TARAFINDA BİR KAZA DAHA OLDU Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA D-100 Karayolu Bostancı mevkii Kadıköy istikametinde bir midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarpıp devrildi

05 Kasım 2017 09:36

** 2 ÖLÜ, 9 YARALI 

** YOLUN KARŞI TARAFINDA BİR KAZA DAHA OLDU

Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA D-100 Karayolu Bostancı mevkii Kadıköy istikametinde bir midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarpıp devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti 9 kişi de yaralandı. Kaza yerinin karşı istikametinde ise polis aracına arkadan bir otomobil çarptı kazada 1 polis memuru yaralandı.

Kaza; sabah saat 05.30 sıralarında D-100 Karayolu Bostancı mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. 34 NA 0268 plakalı midibüs seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti 9 kişi de yaralandı. 
Kaza yerinin karşı istikametinde ise başka bir kaza meydana geldi. Kazaya, 34 A 92162 plakalı polis aracı ile 34 RM 8324 plakalı otomobil karıştı. Bu kazada da bir polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy istikameti ve Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik her iki şeritten de yan yollardan sağlanıyor.
Öte yandan kaza yapan midibüsün Bursa\'dan Gaziosmanpaşa\'ya gittiği öğrenildi. Kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YARALI  ** YOLUN KARŞI TARAFINDA BİR KAZA DAHA OLDU Hakan KAYAAli Kerem BENGİDHA D100 Karayolu BostancıKadıköyKazadaKazaKaza;D100 Karayolu BostancıNAKazayaRMBuOlayD100 Karayolu KadıköyAnkaraTrafikBursa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24