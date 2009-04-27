Bostancı'da kanlı terör operasyonu

Tempo24

Gazeteci Aylin Duruoğlu gözaltında

Operasyonda büyük güvenlik fiyaskosu

Olay yerinden yeni fotoğraflar- FOTOGALERİ

İlk görüntüler - VİDEO

İstanbul'da kanlı operasyon - FOTOGALERİ

PKK ile dayanışmaya giren Devrimci Karargah örgütü

Anadolu’da terör temizliği

Operasyonda yeni iddia

Atalay: Sansasyonel eylem yapacaklardı

Erdoğan: İki kişi şehit oldu

'3 terörist öldü' iddiası

Sansasyonel eylem hazırlığı

Vali Güler ve Cerrah da gitti



Polis telsizinden seslendi

Sol ve radikal örgütlere yönelik

İstanbul polisi, önümüzdeki günlerde sansasyonel eylem hazırlığında olan çeşitli örgütlere ait 60 adrese dün gece operasyon düzenledi. Yaklaşık 38 kişinin gözaltına alındığı hücre evi baskınlarından birinde çatışma çıktı.Baskın düzenlenen Bostancı’daki hücre evinde, PKK ile bağlantılı olduğu belirtilen "Devrimci Karargâh" adlı örgütten biri kadın 3 kişi, kalmakta oldukları evden polise ve vatandaşlara ateş açtı. Sabah saat 05.30 sularında başlayan ve 11.00’e kadar süren çatışmada, operasyon amiri Başkomiser Semih Balaban şehit olurken, 6 polis yaralandı; 16 yaşında Mazlum Şeker adlı 1 sivil öldü; NTV kameramanı İlhan Kandaz kulağından yara aldı.CNN Türk televizyonu, "evdeki 3 teröristin de ölü ele geçirildiğini" belirtirken, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, yaptığı açıklamada, örgüt üyesi Orhal Yılmazkaya'nın öldürüldüğünü söyledi; evde bulunduğu öne sürülen diğer kişilerle ilgili açıklama yapmadı.CNN Türk ise evde öldürülenlerin kimliklerini Orhan Yılmazkaya, Necdet Öztürk ve Melek Selen olarak açıkladı.Çeşitli aralıklarla süren olayda defalarca büyük patlama ve silah sesleri duyuldu. RTÜK, operasyonun bitişinin hemen ardından, olayla ilgili yayın yasağı koydu.Çok sayıda patlayıcı ve mermi bulunduğu tahmin edilen evin polis tarafından kontrol altına alınmasından sonra bile binadan bir patlama sesi duyuldu. Bunun, polis tarafından imha amacıyla gerçekleştirilmiş kontrollü bir patlama olduğu öne sürülüyor.İstanbul polisi, AKP ve Birinci Ordu Komutanlığı’na yönelik saldırıların ardından başlattığı çalışmalar sonucu 1 Mayıs öncesi sansasyonel eylem hazırlığında olduklarını belirlediği yasa dışı örgütlere yönelik operasyon için dün gece harekete geçti.Polis, 12 saat içinde 60’a yakın adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda çok sayıda silah, patlayıcı madde, bomba düzenekleri ele geçirilirken 38 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.Bu kapsamda Bostancı'da patlak veren çatışma sırasında olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, İstanbul Valisi Muammer Güler ve İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah da olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Polis helikopteri de havadan polis ekiplerine destek verdi. Operasyona özel harekat ekipleri de katıldı.Bu sırada polis telsizinden basın mensuplarına seslenen bir kişi, isminin "Orhan Yılmazkaya" olduğunu ileri sürerek, "teslim olmayacağını, kanının son damlasına kadar savaşacağını, yeteri kadar el bombası ve mermisinin olduğunu" iddia etti.Dairenin yaklaşık 15 gün önce kiralandığı öğrenilirken, içeride bulunanlardan birinin örgütün üst düzey sorumlusu olabileceği öne sürüldü.Hücre evinden gazetecilere de ateş açtı. Açılan ateş sonucu NTV kameramanı İlhan Kandaz kulağından yaralanırken, Mazlum Şeker adlı bir vatandaş da ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede can verdi.Bostancı Emanet Sokak'taki çatışmalar sürerken, İstanbul Valisi Muammer Güler de televizyona bir açıklama yaptı:Güler, gece boyunca aşırı sol, bölücü ve radikal sağ örgütlere ait yaklaşık 60 hücre evine baskın yapıldığını ve yaklaşık 10 kişinin gözaltına alındığı bu hedeflere yönelik operasyonlarda patlayıcı, bomba düzenekleri, fitiller ve silahlar ele geçirildiğini söyledi.Operasyonda basılan evlerde şu ana kadar 4 tabanca, 7 TNT kalıbı, 15 kilo amonyum nitrat, el bombaları ve çok sayıda mermi ele geçirildiği belirtiliyor.Bu hücre evlerinden biri olan Bostancı’daki daireden ise polise ateş açıldı. Vali Güler’in verdiği bilgiye göre, daha önce askeri hedeflere ve siyasi partilere yönelik eylem yapan ve önümüzdeki günlerde sansasyonel eylem yapacağı tahmin edilen bir örgüt üyesi, el bombaları ve çok sayıda mühimmat bulunduğu belirtilen eve kapanıp emniyet güçlerine saldırdı. Bol miktarda cephanesi olduğunu söyleyen saldırganların, polisin üzerine attığı ilk bomba 3 polisin yaralanmasına neden oldu. 4 polis de, kurulan bir bubi tuzağının infilak etmesi sonucu yaralandı. Polislerden biri şehit oldu.