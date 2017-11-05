Bostancı'da devrilen midibüs en son böyle görüntülendi
Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, (DHA) Bostancı'da biri çocuk 3 kişinin hayatını hayatını kaybettiği ve 17 kişinin yaralandığı kazayı yapan midibüsün kazadan saniyeler öncesi görüntüsü güvenlik kameralarına böyle yansıdı
05 Kasım 2017 20:45
Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, (DHA) Bostancı\'da biri çocuk 3 kişinin hayatını hayatını kaybettiği ve 17 kişinin yaralandığı kazayı yapan midibüsün kazadan saniyeler öncesi görüntüsü güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
(FOTOĞRAF)
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