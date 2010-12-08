-BOSTANCI'DA CİNAYET İSTANBUL (A.A) - 12.07.2010 - Kadıköy'de yalnız yaşayan bir çocuk annesi Aslı Kaya, el ve ayakları tülbentle bağlanmış ve boğulmuş olarak bulundu. Alınan bilgiye göre, 24 yaşındaki Aslı Kaya, 3 ay önce eşinden boşandıktan sonra 4 yaşındaki kızı Ayça ile babasının kapıcılık yaptığı Bostancı Vukela Caddesi Banu Apartmanı'nın giriş katındaki daireye yerleşti. Bugün akşam saatlerinde Kaya'nın yaşadığı eve gelen kardeşi Tuğrul Kaya, zili çalmasına karşın kapının açılmaması üzerine komşuların da yardımıyla kapıyı kırarak eve girdi. Evde ablasının kanepede oturur halde el ve ayakları tülbentle bağlı ve başka bir tülbentle boğularak öldürülmüş olduğunu gören Tuğrul Kaya, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Kaya'nın cesedi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Bu sırada, genç kadının Kastamonu'da olan anne ve babasının da olayı duyarak İstanbul'a hareket ettiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili olarak Aslı Kaya'nın ayrıldığı eşi Ediz E'yi gözaltına alarak ifadesine başvurdu. Ediz E'nin ifadesinde bir yıldan beri Aslı Kaya ile ayrı yaşadığını, 3 ay önce de boşandıklarını ve dün de velayeti annesinde olan kızı Ayça'yı alarak aynı gün annesine saat 15.00 sıralarında teslim etmek üzere getirdiğini ancak kapıyı açan ve telefonlara cevap veren kimse olmayınca geri döndüğünü anlattığı öğrenildi. İfade üzerine Ediz E. serbest bırakılırken, polis Aslı Kaya'nın cep telefon kayıtlarından erkek arkadaşı olduğu iddia edilen zanlı E.K'yı yakalamak için çalışma başlattı. Kadıköy Asayiş Büro ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan E.K'nın ilk ifadesinde genç kadının kendisinden ayrılmak istediği için kavga ettiklerini ve sonrasında Kaya'yı tülbentle boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.