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Bostancı açıklarında helikopter düştü-5

  Ramazan EĞRİ-İSTANBUL,(DHA) BOSTANCI açıklarında bir helikopterin düştüğü bildiriliyor

06 Eylül 2018 20:43

 

Ramazan EĞRİ-İSTANBUL,(DHA)
BOSTANCI açıklarında bir helikopterin düştüğü bildiriliyor. Helikopterdeki İsmet Öztürk ve Halil Ünver çevredekiler tarafından kurtarıldı. Helikopterin Halil İbrahim Ünver\'e ait Ünver Havacılık adına kayıtlığı olduğu öğrenildi. TC-HYU kuyruk tescilli helikopeterin Kartal\'dan Sefaköy\'e gidiyordu.
Konuyla ilgili İstanbul Valiliği\'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: \"İlimiz Maltepe ilçesi Bostancı sahilinde özel bir helikopter kazası meydana gelmiş olup iki kişi hafif yaralı olarak kurtarılmıştır. Teknik ekipler olay yerinde gerekli araştırma çalışmalarına başlamışlardır.\"

Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri
-Helikopterin parçalarından görüntü
-Yaralılardan görüntü
-Detaylar
 

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