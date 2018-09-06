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BOSTANCI AÇIKLARINDA HELİKOPTER DÜŞTÜ-2

  Haber: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA Bostancı açıklarında bir helikopterin düştüğü bildiriliyor

06 Eylül 2018 20:24

 

Haber: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA
Bostancı açıklarında bir helikopterin düştüğü bildiriliyor. Helikopterdeki 2 kişi çevredekiler tarafından kurtarıldı.
Konuyla ilgili İstanbul Valiliği\'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: \"İlimiz Maltepe ilçesi Bostancı sahilinde özel bir helikopter kazası meydana gelmiş olup iki kişi hafif yaralı olarak kurtarılmıştır. Teknik ekipler olay yerinde gerekli araştırma çalışmalarına başlamışlardır.\"

Görüntü Dökümü:
-Olay yeri
-Helikopterin parçalarından görüntü
-Yaralılardan görüntü
-Detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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