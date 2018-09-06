BOSTANCI AÇIKLARINDA HELİKOPTER DÜŞTÜ-2

Haber: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA
Bostancı açıklarında bir helikopterin düştüğü bildiriliyor. Helikopterdeki 2 kişi çevredekiler tarafından kurtarıldı.
Konuyla ilgili İstanbul Valiliği\'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: \"İlimiz Maltepe ilçesi Bostancı sahilinde özel bir helikopter kazası meydana gelmiş olup iki kişi hafif yaralı olarak kurtarılmıştır. Teknik ekipler olay yerinde gerekli araştırma çalışmalarına başlamışlardır.\"
Görüntü Dökümü:
-Olay yeri
-Helikopterin parçalarından görüntü
-Yaralılardan görüntü
-Detaylar