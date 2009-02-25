Bosque'den Güiza yorumu



İspanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vicente Del Bosque, paparazzi basınının gündeminde olmasından dolayı eleştirilen ve milli maç öncesinde takımın kamp yaptığı otelde eski eşiyle birlikte olduğu iddia edilen Daniel Güiza ile ilgili kararı İspanya Futbol Federasyonu'nun (RFEF) vereceğini söyledi.



Eski karısı Rocio Aranda ve eski sevgilisi Nuria Bermudez ile yaşanan polemiklerden dolayı paparazzi basınının sürekli gündeminde olan Güiza'nın son olarak 11 Şubat tarihinde oynanan İspanya-İngiltere hazırlık maçı öncesinde takımın kamp yaptığı otelde eski karısı ile birlikte geceyi geçirdiği iddia edilmişti.



İspanyol spor gazetesi Marca, Fenerbahçeli futbolcu Güiza'nın 28 Martta yapılacak İspanya-Türkiye maçı için İspanya Milli Takımı'nın kadrosuna alınmayacağını ileri sürse de teknik direktör Del Bosque'nin, bu konuda açıklama yapmak istemediği görüldü.



Del Bosque, katıldığı bir konferansta Güiza ile ilgili yöneltilen soruları yanıtlamaktan kaçınırken, İngiltere maçı öncesinde Güiza'nın ''sadece oğlunu görmeye gittiğini'' belirtti.



Del Bosque, maçtan bir gün önce Güiza'nın eski karısı ile otelde birlikte olduğu ve otelin çevresinde paparazzi basınının beklemesinin federasyon yetkilileri tarafından hoş karşılanmadığı iddialarına ise ''Bu konu hakkında benim kendime özel düşüncelerim var. Futbol Federasyonu'nun araştıracağı bir mesele ve en iyi çözümü bulacaktır'' karşılığını verdi.



