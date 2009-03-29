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Spor

Bosque: İstanbul'da zorlanırız

29 Mart 2009 02:00

19. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. Grup maçında Türkiye'yi 1-0 yenen İspanya'da, teknik direktör Vicente Del Bosque, "İstanbul'da, ilk yarıdaki gibi bir Türkiye bulursak zorlanırız" dedi.

Vicente Del Bosque, maçın ardından yaptığı açıklamada, geçmiş dönemlere oranla İspanya'nın daha durağan bir futbol oynadığını belirterek, bunu yorgun olmalarına ve Türkiye'nin iyi oynamasına bağladı.

"Sonucu hakettik" diyen İspanyol teknik adam, "İlk yarıda oyunu kontrol eden güçlü bir takımla oynadık. Gol öncesi oyun stilimizi biraz değiştirdik ve daha uzun toplarla oynamaya başladık" diye konuştu.

Del Bosque, Bosna-Hersek'in Belçika karşısında aldığı galibiyeti "hiçbir süpriz yok" diye yorumlarken, İspanya'nın gruptan çıkmayı garantilemesi durumunda konsantrasyonunu yitirmeyeceğini ve her maça kazanmak için çıkacağını bildirdi.

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